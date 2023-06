Em áudio, mulher que morreu após comer bombons envenenados disse que estava “tontinha”; ouça

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, passou mal e morreu após receber bombons misteriosos no dia do seu aniversário, no RJ (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

A cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, que morreu após comer bombons envenenados que recebeu no dia do seu aniversário, no Rio de Janeiro, chegou a relatar para parentes e amigos que estava se sentindo mal logo depois de ingerir os doces. Conforme investigação da polícia, eles continham uma substância chamada “terbufós”, um composto químico que é normalmente usado em inseticidas. Susane Martins da Silva está presa acusada de enviar os chocolates adulterados.

Um áudio divulgado pelo portal “Metrópoles” mostrou que Lindaci afirmou estar “tontinha” em uma mensagem. Confira abaixo:

Lindaci morreu no último dia 20, data em que completou 54 anos. Na ocasião, ela recebeu uma ligação de um motoboy, que dizia ter uma entrega para ela. Desconfiada, já que estava sendo ameaçada nas redes sociais, ela pediu que o pacote fosse entregue na loja do namorado, que fica em Vila Isabel.

A cuidadora de idosos teria falado com o ex-marido, que teria confirmado ter lhe enviado os doces. Depois disso, ela se tranquilizou e decidiu comê-los, mas começou a passar mal logo depois que deixou um salão de beleza. Ela foi encontrada na rua, revirando os braços e os olhos.

A mulher foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu e morreu. A Polícia Civil informou que ainda aguarda o laudo oficial do IML sobre as causas da morte, que deve levar cerca de 30 dias para ser concluído.

Depois que o falecimento dela foi noticiado, o ex-marido da cuidadora de idosos negou que tivesse enviado os doces e alegou que confirmou a ela na ligação apenas como forma de “brincadeira”.

O caso começou a ser desvendado depois que o motoboy Lucas David Bernardes, que fez a entrega do presente a Lindaci, procurou a polícia e indicou que tinha sido contratado por um filho de Susane.

“Liguei para o delegado e falei: ‘Estou com uma mulher aqui que veio me procurar para dar um telefone e levar o meu’. Peguei no braço dela, levei ela e entreguei à polícia”, disse o motoboy ao “Fantástico”.

Assim, Susane foi presa e levada para a cadeia de Benfica. A defesa dela denunciou, durante audiência de custódia, que ela foi agredida por outras detentas no presídio. Conforme o jornal “O Globo”, após ser informado sobre o caso, o juiz Pedro Ivo Martins Caruso D’ippolito pediu que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) apure o caso. Além disso, o magistrado determinou que Susane passe por uma “avaliação e tratamento médico, tendo em vista relato de diversos problemas de saúde”.

Susane Martins da Silva mandou mensagem ameaçando com uma arma Lindaci Carvalho, que morreu após comer bombons envenenados (Reprodução/TV Globo)

Namorado em comum

De acordo com a investigação, Lindaci e Susane tiveram um namorado em comum, em épocas diferentes, o comerciante Mário Sérgio Gravital. Lindaci já tinha terminado a relação de quatro anos, quando a outra mulher passou a se relacionar e casou com o homem.

No entanto, mesmo após o término, os dois mantiveram contato, o que gerava ciúmes na suspeita. Ela acreditava que o casal a traía e, por isso, decidiu matar a cuidadora de idosos.

“Susane sempre desconfiou que Mario Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando-lhe flores e bombons que estavam envenenados”, explicou a polícia, segundo o site G1.

Susane Martins da Silva teria feito falsas denúncias de agressão que resultaram na prisão do ex, Mário Sérgio Gravital (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

Ciúmes ‘incontrolável’

Mário Sérgio, por sua vez, negou que tivesse traído Susane com Lindaci e afirmou que era vítima do ciúmes “incontrolável” da ex-mulher. Ele chegou a ser preso por duas vezes acusado de agressão, mas alega ter sido alvo de uma “armação” durante o relacionamento conturbado.

Irmão e advogado do comerciante, Márcio Gravital explicou que, depois que foi preso pela primeira vez e obteve a soltura, Susane usou as redes sociais do ex para escrever falsas ameaças e, com isso, ele acabou detido novamente.

A Polícia Civil confirmou que Susane é investigada por publicar mensagens falsas nas redes sociais para “forçar” a prisão do ex-companheiro.

“Era uma pessoa de poucos amigos. Quando estava comigo, o celular ficava sempre no silencioso. Não deixava que eu tivesse muito acesso, então não sabia muito. Mas Susane sempre foi muito ciumenta. Eu não podia falhar em nada. Às vezes, eu conversava com ela e ela virava para o lado do ódio e era uma coisa incontrolável. Eu precisava bloquear para que ela parasse”, relatou.

Mário Sérgio, que já tinha namorado com Lindaci, mas rompeu antes do relacionamento com Susane, explicou que os dois trocaram mensagens em novembro passado, quando a cuidadora de idosos o procurou para buscar algumas roupas dela que tinham ficado na casa dele.

“Eu estava na casa dela [Susane], foi no dia 2 de novembro. Quando peguei o celular e mostrei um vídeo para ela, a Lindaci me mandou, na mesma hora, uma mensagem avisando que estava passando na minha casa para pegar umas roupas que haviam ficado lá. Foi quando ela começou a me perguntar ‘quem é essa mulher?’ e já levantou da cama com o meu celular. Ela chegou a pegar uma pistola preta que ela tinha e começou a bater o cano na lateral do telefone. Falava ‘me dá a senha’. Respondi a ela que o celular era meu e quem tinha que ver a mensagem era eu. Mas eu tinha medo de me aproximar dela”, relatou.

Depois disso, o comerciante lembra que Susane chegou a quebrar o celular dele. “Depois que descobriu, ela chegou a quebrar meu celular e pegar o meu chip. Baixou o meu e-mail num celular, trocou a senha e conseguiu todas as minhas contas. Com isso, ela pegou o meu Facebook e mandou mensagens para toda a minha rede, pedindo o endereço e telefone da Lindaci. Ela acusava muito a Linda, mas também me colocava como traidor. Ela já trocou farpas com a Lindaci, falando muitas besteiras, dizendo que ia matá-la”, contou.

“A Lindaci chegou a ficar com medo, eu também alertei para tomar cuidado. Acredito que isso [o crime] foi uma grande chance que ela teve de atingir a Lindaci e sair ilesa, porque ela poderia receber vários presentes no dia do aniversário dela. Então, acredito que ela pode ter usado disso para implantar esse bombom envenenado para ela”, afirmou Mário Sérgio.

