VÍDEO: PM dá soco e derruba idosa que tentava defender o filho rendido; agente foi afastado

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o policial militar Kleber Freitas da Silva deu um soco e derrubou Vilma de Oliveira, de 80 anos, em Igaratá, no Interior de São Paulo (veja abaixo). A idosa, que é deficiente auditiva, chamou os agentes para conter uma briga entre o filho e um vizinho e, no momento em que eles já estavam rendidos, outro policial passou a bater em um deles. Quando foi defender o rapaz, a mulher acabou agredida.

Tive pesadelos por causa dessa cena.

Que covarde e deve ter gente pra defender e dizer que foi legítima defesa. pic.twitter.com/TCS3mXG2cD — paulinho serra🇧🇷🇧🇷❤️🇻🇳 (@PaulinhoSerra) May 31, 2023

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (30) no bairro Água Branca. As imagens mostram que os dois policiais já tinham imobilizado os dois rapazes, que estariam brigando por causa da demarcação de um terreno. Um deles já aparece algemado e deitado no chão, enquanto o outro levava um “mata-leão”. Nesse momento, a idosa se aproximou tentando intervir, quando o PM Freitas a acertou com um soco. A idosa caiu em seguida.

Uma testemunha que estava no local filmou toda a confusão. O PM que bateu na idosa chegou a se aproximar e a exigir que a gravação fosse encerrada, fazendo ameaças e colocando a mão na arma. Mas depois se afastou.

Os envolvidos foram levados para a delegacia da cidade. Já a idosa foi levada a um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que foi instaurado um inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso. O agente Freitas foi afastado das funções. Já o outro policial envolvido na ação continuava em atividade.

O caso também segue em investigação na Delegacia de Igaratá.

‘Tomei no nariz’

Em entrevista ao site G1, Vilma contou que foi ela mesma quem chamou a PM, depois que o vizinho passou a construir um muro que invadia o terreno dela. Assim, seu filho e o rapaz começaram a brigar.

“Para não ter exaltação, chamei a polícia, mas tomei no nariz. Invés de defender, a polícia me agrediu”, lamentou a idosa.

Na delegacia, os dois rapazes que foram detidos denunciaram que continuaram a levar socos dos dois policiais continuaram enquanto já estavam dentro da viatura.

