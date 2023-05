Pistas dão esperanças de que crianças desaparecidas na Amazônia após queda de avião estão vivas

Equipes de resgate estão com esperance de encontrar quatro crianças perdidas na floresta amazônica após um acidente de avião.

De acordo com o Metro Reino Unido, autoridades comunicam que novas evidências foram encontradas e sugerem que elas ainda podem estar vivas.

O avião de pequeno porte caiu na selva colombiana no primeiro dia de maio, um líder indígena e a mãe das crianças, Magdalena Mucutui Valencia, morreram. No entanto, a busca por Lesly, de treze anos, Soleiny, de nove, e Tien Noriel, de quatro, ainda está em andamento e uma pegada indica que eles ainda podem estar vivos.

Quando os destroços foram encontrados, os irmãos não foram achados e os militares tentam seguir o rastro para chegar até eles.

Además, se encontró frutos silvestres propios de la zona que de ser consumidos pueden servir para aportar nutrientes y fuerza a los pequeños para sus desplazamientos. (2) pic.twitter.com/QBPb2eDp87 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) May 30, 2023

Uma equipe de mais de 100 pessoas foi envolvida no resgate e as pistas indicam que a chance de encontrarem os menores vivos é alta.

“Com base nas evidências, concluímos que as crianças estão vivas. Se elas estivessem mortas, seria fácil encontrá-las porque elas estariam paradas e os cães farejadores as encontrariam”, explicou o general Pedro Sanchez, líder da equipe de resgate.

A pegada encontrada no solo lamacento pode pertencer a Lesly, a mais velha das crianças desaparecidas. Pertences, um abrigo improvisado, frutas meio comidas, um par de sapatos e até uma fralda, também foram encontrados.

Líderes do grupo indígena Huitoto informaram que as crianças possuem conhecimento sobre frutas comestíveis na floresta e habilidades de sobrevivência, o que melhoram as chances de serem encontradas vivas.

Mais de dez mil panfletos foram jogados na floresta com instruções, escritas em espanhol e na língua indígena das crianças, orientando que elas fiquem paradas em um ponto para receber ajuda.

Além disso, os papéis contêm dicas de sobrevivência. Pacotes de comida e garrafas de água também foram espalhadas na selva.

