Jovem segue tentando remover tatuagem após um ano com rosto tatuado à força pelo ex: ‘Foi horrível’ (Reprodução/Arquivo pessoal - extraído do G1)

Tayane Caldas chamou a atenção da mídia nacional quando seu caso repercutiu em maio de 2022, após exposição de sequestro e violência sofrido em Taubaté (SP). A jovem, que hoje tem 19 anos de idade, teve seu rosto tatuado à força pelo ex-namorado e recentemente segue com tratamento para a retirada. Informações são do portal G1.

A jovem foi violada por Gabriel Henrique Alves Coelho, após o rapaz não ter aceitado o fim do relacionamento. De acordo com Tayane, ela foi sequestrada e mantida em cárcere privado no período. Até então, a vítima contava com duas medidas protetivas contra seu ex-companheiro.

Jovem segue tentando remover tatuagem após um ano com rosto tatuado à força pelo ex: ‘Foi horrível’ (Reprodução/Arquivo pessoal - extraído do G1)

Após um ano do ocorrido, Tayane segue com as sessões de remoção a laser da tatuagem, ofertada por uma clínica de estética em Taubaté, que se compadeceu da vítima após o ocorrido. Ainda com algumas marcas, a jovem faz uso de maquiagem reforçada para escondê-las.

“Fiz seis sessões (de laser) e já clareou bem, tem letras que já saíram, mas ainda não consegui remover por completo”, disse.

Embora tenha sido apoiada e amparada por familiares, amigos e outras pessoas, Tayane abordou o trauma vivido e como foi difícil passar pela situação em que esteve.

“Foi horrível. Eu não tinha mais vontade de viver. Comecei a fazer terapia um mês depois do que aconteceu. Estava muito mal, a minha cabeça era um turbilhão de pensamentos. Pensava, ‘será que mereço passar por isso?’ Depois voltei para a realidade, a Tayane de hoje é diferente. Hoje enxergo fatos reais”, disse ela.

Leia mais:

Amparo e receios

Ao falar sobre o apoio recebido, a jovem contou sobre como foi amparada pelas pessoas a sua volta.

“Na internet, muitas pessoas me apoiaram, graças a Deus. Minha família também foi bem incrível. Eles me apoiaram em todo momento, quando saia na rua sempre tinha alguém me acompanhando, não me deixavam me sentir sozinha. Minha família foi essencial para mim”, contou.

Tayane Caldas após um ano durante processo de remoção de tatuagem a laser. (Reprodução/Arquivo pessoal - extraído do G1)

“Já é difícil com o apoio, com pessoas que gostam de nós, imagina sem isso. Se a gente já fica meio balançada, o apoio da família é essencial”, continuou.

Embora Tayane possa contar com o apoio de diversas pessoas e segue amparada, ainda existem receios derivados da situação em que foi vítima.

“Dá medo de conhecer outras pessoas, até falava pra minha terapeuta. O que eu queria era poder voltar no tempo, poder me abraçar e dizer ‘você consegue, você é forte’. Eu pensava que não tinha força. A gente só precisa de um empurrão e coragem. Tem várias mulheres que estão de braços abertos”, contou.