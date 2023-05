Homem é preso suspeito de matar turista em hotel e alega que foi contratado para fazer ‘programa’

Ilia Kakhaberidze, de 31 anos, foi encontrado morto em hotel no RJ; suspeito foi preso e confessou o crime (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

O turista georgiano Ilia Kakhaberidze, de 31 anos, foi encontrado morto e amarrado em um hotel na Lapa, no Rio de Janeiro, na manhã de terça-feira (30). De acordo com a polícia, câmeras de segurança do estabelecimento mostraram quando Wallace de Oliveira Gomes, de 41, deixou o quarto em que a vítima estava. Após receber indicação de vizinhos, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito, que alegou que tinha sido contratado pela vítima “para fazer um programa”.

Ao ser preso, Gomes portava os cartões bancários, documentos de identificação e outros pertences do turista. O homem foi levado para a Delegacia de Homicídios, onde confessou o assassinato e disse que tinha sido abordado pelo georgiano em uma casa noturna.

O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo do turista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde ainda passa por exames que devem apontar as causas da morte.

A Polícia Civil destacou que o suspeito já tem nove antecedentes criminais, por violência doméstica, porte de drogas, furto, roubo, entre outros crimes. A defesa dele não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Conforme o site G1, Ilia morava na Geórgia, seu país natal, e costumava viajar por várias cidades do mundo a trabalho. Ele era oficial de engenheiro de navios, mas estaria fazendo turismo no Brasil.

LEIA TAMBÉM: