“Fiquei em choque, não sabia o que fazer”: Jovem que acusa Dani Alves fala sobre suposto estupro

Enquanto o ex-jogador Dani Alves aguarda julgamento preso em Barcelona, a suposta vítima que o acusa de estupro voltou a falar sobre a fatídica noite de 30 de dezembro, na boate Sutton, onde teria ocorrido o abuso sexual.

“Você sabe quem eu sou?”

Ao programa espanhol ‘Em boca de todos’, da Cuatro, ela narrou os acontecimentos daquela noite e disse que estava com muito medo. “Ele se aproximou de mim e disse: ‘Você não sabe quem eu sou?...lembro que ele pegou a minha mão e colocou assim na parte inferior dele. Ele me disse para sairmos [dali] e eu disse que não. Comecei a ficar com muito medo e pensei: ‘E se ele colocar algo na minha bebida? E se ele fizer algo com minha amiga?”, disse.

A vítima também disse que em nenhum momento sabia para onde estava indo com Dani Alves, quando eles deixaram o reservado. “Eu não sabia para onde estava indo. Lembro-me de ir para onde ele estava”, disse a jovem. “Naquele momento eu disse: ‘Com certeza ou é uma porta para a rua ou é uma sala VIP ou é outra área do clube’. Ele abriu a porta, eu me lembro, e eu entrei, e quando eu entrei vi no que estava me metendo. Vi que era uma pia minúscula, era muito, muito pequeno. Só tinha banheiro e pra lavar as mãos”, disse a jovem.

“Me fez sentar em cima dele”

O banheiro da boate foi o local onde o jogador teria cometido o estupro. “Lembro que ele levantou meu vestido e me fez sentar em cima dele. Quando depois ele me colocou no chão, lembro que fiquei em choque, não sabia o que fazer ali”, afirmou.

“Eu sei que ele não apenas me agarrou pelos cabelos e me fez ficar de joelhos na frente dele. Naquele momento eu vi uma tatuagem. Como um arco. Eu pensei: ‘Esse cara vai me machucar muito.’ Tive muito medo. O rosto, a tatuagem... e até hoje são cenas que me vêm muito”, finalizou a jovem.