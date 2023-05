VÍDEO: ‘MC Anjinho’ é preso após espancar dançarina com capacete: “Não vou me calar”

A dançarina Mel Danttas, de 21 anos, denunciou o cantor de funk Leonardo do Nascimento Fernandes, de 30, mais conhecido como “MC Anjinho”, após ser espancada, em Belém, no Pará. Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento em que o rapaz agrediu a jovem com um capacete (veja abaixo). Revoltada, ela expôs o caso nas redes sociais, onde outras mulheres denunciaram que também já foram vítimas dele, que acabou preso.

O caso aconteceu no último sábado (27). Mel Danttas contou em entrevista ao site G1 que trabalhava como dançarina para o cantor de funk e que eles “ficaram” algumas vezes. Apesar disso, não mantinham um relacionamento firme. No entanto, na data das agressões, ela o convidou para uma festa no bairro da Cabanagem. Na hora da volta, a jovem disse que eles se desentenderam.

“A gente sempre saía juntos, foi por esse motivo que chamei ele pra irmos até essa festa com o meu irmão. Na ocasião, mandei meu irmão de Uber, pois ele estava muito bêbado e voltei de moto com o Leo, achando que nada de ruim iria acontecer”, relatou a vítima.

No trajeto, a dançarina contou que o cantor passou a discutir com ela por ciúmes, pois um conhecido deles passou a segui-la nas redes sociais. Assim, ela desceu do veículo e se recusou a seguir com ele, quando o MC partiu para cima dela com o capacete, acertando a cabeça da vítima várias vezes. Por conta da força das pancadas, a dançarina chegou a ser arremessada ao chão. Depois do crime, o cantor subiu na motocicleta e foi embora.

A jovem disse que ficou caída no chão e que foi socorrida por outro motociclista que passava pelo local. Os pertences dela estavam todos com o cantor de funk. Mesmo assim, ela foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi assistida e depois levada por policiais até a Delegacia da Mulher para registrar um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil passou a investigar o caso e no mesmo dia foi até a casa do cantor, que foi encontrado dormindo. Ele recebeu voz de prisão e chegou a dizer que era inocente. No entanto, na delegacia, ele foi autuado pelo crime de violência doméstica. Até a manhã desta terça-feira (30), ele seguia detido.

A defesa do “MC Anjinho” não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Denúncia na internet

Mel Danttas decidiu expor a violência que sofreu nas redes sociais e passou a receber o apoio de outras mulheres, que também acusaram o cantor de funk por casos de agressão e até estupro.

“Eu não vou me calar, mas deixando claro que se acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família, foi o Leonardo, sem dúvidas!” declarou a dançarina nas redes sociais.

Dentre os relatos de outras vítimas, há quem disse que o artista as forçava a ter relações sexuais e as trancava em casa. Além disso, ele teria agredido uma ex-namorada que, na ocasião, estava grávida.

Conforme a reportagem do site G1, o cantor responde a cinco processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), sendo dois por violência doméstica, duas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, além da prisão em flagrante pelas agressões contra Mel Danttas.

O caso segue em investigação pela Delegacia da Mulher de Belém, que destacou que o inquérito corre em sigilo.

