Vídeo: Adolescente escorrega e cai de cachoeira em Barra das Garças

Um vídeo que chocou os internautas nas redes sociais mostra o momento em que um adolescente perde a vida ao escorregar e cair de uma cachoeira no Mato Grosso, no último domingo.

Pelas imagens, é possível ver vários jovens mergulhando de um patamar intermediário na cachoeira em Barra dos Garças. Todos tomavam impulso e pulavam de pé uma altura de cerca de 5 metros, mas Maycon Bonfim Silva, de 15 anos, escorrega na hora que tenta pegar impulso para pular na água e cai de cabeça em uma parte de pedras.

Uma testemunha que estava embaixo, ao lado do lago, filmou o momento em que ele cai e atinge a base de pedra com a cabeça, em uma imagem forte . Confira

Atenção! Essas imagens são fortes. Elas mostram um adolescente de 15 anos batendo a cabeça na pedra em uma cachoeira em Barra do Garças. O menino não resistiu e morreu pic.twitter.com/1ZpVvd1WRI — Toninho de Souza (@Antonio32849581) May 29, 2023

O adolescente foi rapidamente socorrido pelo Corpo de Bombeiro, que ao chegar ao local encontrou o rapaz com hemorragia na bica, no nariz e graves sinais de traumatismo craniano. Ele foi rapidamente removido ao ao hospital da região, onde foi constatada a morte.3

Barra dos Garças é um município que fica pouco mais de 500 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.

ACIDENTE SEMELHANTE

Em um acidente semelhante, mas em outro ponto do país, um jovem ciclista de 22 anos parou para fazer uma foto em uma cachoeira do município de Graça, no norte do Ceará, e acabou escorregando e batendo a cabela em uma pedra.

Denisson Abreu, de 22 anos, estava em um passeio de bicicleta com amigos quando decidiram parar para aproveitar a vista. Mas, diferente do adolescente, ele não morreu do acidente, mas de afogamento. Ao bater a cabeça em uma pedra Denisson perdeu a consciência e acabou engolindo muita água. Os amigos ainda tentaram fazer massagem cardíaca, mas ele faleceu no local.