Lutadora de jiu-jítsu mostra fotos machucada após sofrer violência doméstica do ex-marido Imagem: reprodução Instagram (@gabigarciaofficial)

Lutadora de jiu-jítsu e lenda na modalidade, Gabi Garcia veio à público e mostrou em suas redes sociais as agressões sofridas pelo ex-marido Bruno Almeida, denunciado por violência doméstica, abuso, golpe e ameaça de morte.

Na manhã desta terça-feira (30), a mulher utilizou o Instagram para compartilhar uma série de relatos, fotos e prints de mensagens com ameaças enviadas pelo ex. Segundo o site ‘Extra’, o casamento com Bruno ocorreu em janeiro de 2019.

Na legenda da publicação, a lutadora escreveu: “Tudo será mostrado dia a dia! Eu chegava em casa ligava a câmera e contava toda minha dor”.

Gabi inicia a publicação dizendo: “Chegou a hora! Criar coragem e contar para todos o motivo de eu estar sumida aqui nestes dois últimos anos”.

Ela segue dizendo: “Eu não acreditava que isso poderia acontecer, que alguém pudesse ser tão ruim. Um bandido, uma pessoa que cometeu antes de estar comigo e após. Uma pessoa com dinheiro pedindo pensão, minhas bolsas e brincos.”

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES

Além das agressões, Gabi também disse que Bruno Almeida fraudou seus cartões e ligava diversas vezes para ela.

“Mesmo com a protetiva e a Lei Maria da Penha do meu lado, ele não parou! Foram 19 fraudes nos meus cartões, 3 bancos em que ele fechou minhas contas, chegar em casa e não ter água, luz, desviar dinheiro dos meus pagamentos”.

Em outro print, ela mostra a ameaça sofrida pelo ex-marido.

O pai da lutadora, que vive nos Estados Unidos, também chegou a sofrer ameaças de números desconhecidos, segundo ela.

“Sofri tanto abuso que apenas quem está comigo entende. Contas, emails, cartões... Nenhum dinheiro vai pagar o trauma que ele deixou em mim e na minha família. Mas vai ser lembrado com Maria da Penha para sempre. Garcia sou eu! Se for minha última luta na vida e eu estiver respirando, eu não irei desistir de botar você na cadeia e pra sempre sua filha lembrar ‘abusador’. Passei dois anos calada e apanhando”.

