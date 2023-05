Irmãs ingerem cápsulas com cocaína e são presas em SP enquanto tentavam embarcar para Paris

Duas jovens piauienses foram presas por tráfico internacional de drogas enquanto tentavam embarcar para Paris, na França, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Federal, Ágatha da Silva Castro, 24, e Ingrid da Silva Castro, de 23, ingeriram cápsulas de cocaína e foram flagradas durante a fiscalização na área de embarque.

O caso aconteceu na noite de domingo (28). Conforme reportagem do site UOL, após a prisão, as jovens foram levadas para um hospital, onde expeliram a droga. Elas receberam alta na segunda-feira (29) e seguiram para a sede da Polícia Federal. Ao serem ouvidas, elas preferiram ficar em silêncio.

O delegado Anchieta Nery, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública no Piauí, disse que as jovens são naturais de Teresina. Segundo ele, apesar do estado não ser uma origem comum para o tráfico internacional de drogas, só esse ano já foram detectadas quatro casos semelhantes partindo do local.

Nery explica que os traficantes escolhem as chamadas “mulas”, que normalmente são pessoas jovens, sem antecedentes criminais, e de baixa renda, que acabam atraídas pela possibilidade de viajar e ganhar um dinheiro “fácil”.

“É um perfil que muitas vezes acaba sendo iludido pela possibilidade de ganhar dinheiro e também é escolhido por não pertencer ao ‘mundo do crime’ e acabar não acendendo um alerta para as autoridades”, destacou o delegado.

A defesa das jovens presas não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

