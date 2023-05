Ex de suspeita de matar mulher com bombons envenenados diz que também foi vítima: “Psicopata”

Susane Martins da Silva teria feito falsas denúncias de agressão que resultaram na prisão do ex, Mário Sérgio Gravital (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

O comerciante Mário Sérgio Gravital, ex-companheiro de Susane Martins da Silva, que foi presa por enviar os bombons envenenados que mataram a cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, no Rio de Janeiro, foi solto da cadeia na segunda-feira (29). Ele estava detido após ser denunciado por supostas agressões. No entanto, o homem afirma que também foi vítima da suspeita.

“Fui encarcerado duas vezes injustamente. Fui pego por uma, bem dizer, uma psicopata, que fez esse encarceramento comigo”, disse Mário Sérgio ele em entrevista ao site G1.

Irmão e advogado do comerciante, Márcio Gravital explicou que, depois que foi preso pela primeira vez e obteve a soltura, Susane usou as redes sociais do ex para escrever falsas ameaças e, com isso, ele acabou detido novamente.

“Ele foi preso no dia 29 de novembro do ano passado. Mas, no dia 16 de dezembro ele foi posto em liberdade por conta de uma liminar. Ela [Susane] invadiu as redes sociais dele, meu irmão é um idoso, e a justiça determinou que ele fosse preso novamente. Então, desde 27 de abril ele estava na prisão”, explicou o advogado.

O delegado Fábio Souza, titular da 20ª DP, explicou que Susane é investigada por publicar mensagens falsas nas redes sociais para “forçar” a prisão do ex-companheiro.

“Alguns dias antes, o irmão do Mário Sérgio veio na unidade fazer um registro. Ele alega que Mário foi preso por falsas mensagens de Susane. Ela usou o Facebook dele para mandar mensagem para ela com ameaças. Ela levou essas mensagens para o judiciário e por isso ele foi preso”, explicou o delegado.

A defesa de Susane não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, passou mal e morreu após receber bombons misteriosos no dia do seu aniversário, no RJ (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

Morte de Lindaci

Conforme as investigações, foi por ciúmes do comerciante que Susane decidiu mandar os bombons envenenados que mataram Lindaci. As duas namoraram Mário Sérgio, em momentos distintos, mas mesmo após o término o homem continuava mantendo contato com a cuidadora de idosos.

Susane se separou de Mário Sérgio após um relacionamento conturbado, quando o denunciou por agressão, mas mesmo assim ainda quis se vingar de Lindaci, pois acreditava que tinha sido traída. Ela já tinha ameaçado a vítima com uma arma em mensagem enviada nas redes sociais, quando escreveu: “Eu falo pouco, mas faço muito” (veja abaixo).

Susane Martins da Silva mandou mensagem ameaçando com uma arma Lindaci Carvalho, que morreu após comer bombons envenenados (Reprodução/TV Globo)

“Eu fiquei chocado e desesperado em saber a ação contra a Lindaci. Ela era minha amiga de infância, depois viemos a ter relacionamento e nos separamos”, contou Mário Sérgio, que continuou: “Maldade é pouco: ela tirou um pedaço de mim. Eu perdi uma grande amiga. Agora... cada um com os seus erros, e ela que pague o dela.”

Prisão de Susane

Susane está no presídio de Benfica desde a última quinta-feira (25). Ela foi presa depois que o motoboy Lucas David Bernardes, que fez a entrega do presente a Lindaci, procurou a polícia e indicou que tinha sido contratado por um filho da suspeita. A polícia passou a apurar o caso e descobriu a autoria do presente.

“Liguei para o delegado e falei: ‘Estou com uma mulher aqui que veio me procurar para dar um telefone e levar o meu’. Peguei no braço dela, levei ela e entreguei à polícia”, disse o motoboy ao “Fantástico”.

O entregador disse que chegou a ser ameaçado de morte por Susane, para que não revelasse que seu filho, que é menor de idade, o tinha contratado para fazer a entrega dos bombons, que continham a substância “terbufós”, um composto químico que é normalmente usado em inseticidas.

A defesa de Susane denunciou, durante audiência de custódia, que ela foi agredida por outras detentas no presídio. Conforme o jornal “O Globo”, após ser informado sobre o caso, o juiz Pedro Ivo Martins Caruso D’ippolito pediu que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) apure o caso. Além disso, o magistrado determinou que Susane passe por uma “avaliação e tratamento médico, tendo em vista relato de diversos problemas de saúde”.

Bombons envenenados

No dia do seu aniversário, Lindaci recebeu uma ligação de um motoboy, que dizia ter uma entrega para ela. Desconfiada, ela pediu que o pacote fosse entregue na loja do namorado, que fica em Vila Isabel.

Ainda segundo o relato dos familiares, Lindaci teria falado com o ex-marido, que teria confirmado ter lhe enviado os doces. Depois disso, ela se tranquilizou e decidiu comê-los, mas começou a passar mal logo depois que deixou um salão de beleza. Ela foi encontrada na rua, revirando os braços e os olhos.

A mulher foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu e morreu. A Polícia Civil informou que ainda aguarda o laudo oficial do IML, que deve levar cerca de 30 dias para ser concluído.

Depois da morte, o ex-marido da cuidadora de idosos negou que tivesse enviado os doces e alegou que confirmou a ela na ligação apenas como forma de “brincadeira”.

Três funcionárias de um salão de beleza contaram que também comeram os bombons envenenados. Em entrevista ao “Fantástico”, elas disseram que perceberam que os chocolates estavam estranhos, duros, e que chegaram a ter sintomas como a boca inchada após a ingestão dos doces.

“Minha boca estava inchando, mas eu não associei ao chocolate”, revelou a cabeleireira Gisele Oliveira Nascimento, que ressaltou. “Poderia ter sido uma tragédia ainda maior”.

