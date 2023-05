“Esculachei ela”: Thiago Brennand celebrou após agredir modelo; ele enfrenta 1º julgamento hoje

O empresário Thiago Brennand, que responde a oito processos por crimes sexuais, lesão corporal, tortura e cárcere privado e enfrenta hoje o seu primeiro julgamento, comemorou em um áudio as agressões cometidas contra a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo, em São Paulo, em agosto do ano passado. Na ocasião, ele mandou uma mensagem para um ex-namorado da mulher e se vangloriou sobre o episódio.

“Manda ela gritar comigo de novo, essa Helena. Pra mim ela tá humilhada como eu nunca vi. Ainda tentou cuspir de novo, eu puxei pelo cabelo para mostrar como que faz. Coitada. Ainda esculachei ela na saída, na frente de todo mundo”, disse o empresário no áudio, conforme divulgado pelo jornal “O Globo”.

O ex-namorado de Helena, que também treinava na academia e presenciou as agressões, tentou afastar o empresário e levou um empurrão. Por isso, depois do ocorrido, Brennand mandou a mensagem de áudio para ele se explicando.

“Essa mulher é um negócio inédito a nível de baixeza, de recalque. Ali qualquer um que entrasse ou ia ser espancado na porrada ou ia ter que ficar quietinho mesmo, que era o melhor”, disse o empresário.

Na época, após agredir Helena, o empresário chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ela, dizendo que era vítima de calúnia e injúria. O homem disse que tentou “manter a calma”, mas que perdeu a paciência quando a mulher teria feito supostas agressões verbais citando sua mãe.

No entanto, as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostraram o momento em que ele agrediu a modelo. Além disso, segundo a reportagem, foi encontrado um chumaço de cabelo da vítima após as agressões, o que integra o processo contra o agressor.

Vídeo mostrou momento em que Thiago Brennand agrediu a modelo Helena Gomes em uma academia em SP (Reprodução/TV Globo)

Ainda conforme o jornal, o advogado Ricardo Sayeg, que defende Brennand, levantou dúvidas sobre o cabelo encontrado na academia. “Não há registro da existência do mencionado tufo de cabelo, muito menos de qualquer laudo pericial laboratorial que confirme que o cabelo seria mesmo da sedizente vítima. E mais, no laudo do IML sequer foi apurada ou apontada qualquer lesão no couro cabeludo da sedizente vítima que confirmasse esta conduta”, alegou.

A defesa ainda tenta derrubar essa prova, com um parecer assinado pelo professor da Universidade de São Paulo (USP) Vicente Greco Filho. No documento, o docente diz que “o laudo traumatológico do Instituto Médico Legal não veio acompanhado de qualquer imagem que demonstre as lesões supostamente sofridas pela vítima. (...) Elementos comprobatórios também não há acerca do fato, imputado na denúncia, de que Thiago arrancou um tufo de cabelo da vítima. O laudo nada dispõe a respeito nem do cabelo e nem de eventual lesão no couro cabeludo que naturalmente daí adviria”.

A defesa do empresário não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Empresário Thiago Brennand ao desembarcar em São Paulo após oito meses nos Emirados Árabes (Reprodução/TV Globo)

Primeiro julgamento

Thiago Brennand, que passou oito meses nos Emirados Árabes, foi extraditado no fim de abril, segue preso no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Na tarde desta terça-feira (30) ele enfrenta o primeiro julgamento dos oito processos que responde.

Desta vez, a acusação é sobre o estupro contra uma norte-americana que mora no Brasil. Conforme a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o julgamento está marcado para ter início às 14h, na 2ª Vara de Porto Feliz, no interior paulista.

A previsão é que sejam ouvidas a vítima, oito testemunhas de defesa e, por fim, o réu em interrogatório, que será feito por meio de videoconferência. O caso está em segredo de Justiça e a sentença deve ser divulgada em um prazo de até 20 dias.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu depois que o empresário fez contato com a norte-americana demonstrando interesse em adquirir um cavalo. Assim, ela disse em depoimento ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAVV) que iniciou um relacionamento com ele, marcando alguns encontros em um período de dois meses.

“Inicialmente, o homem mostrou comportamento gentil, mas depois passou a agir de maneira agressiva até chegar ao ponto de obrigar a vítima a manter com ele relações sexuais. Além disso, o empresário disse ter gravado cenas íntimas da mulher, passando a ameaçá-la com a divulgação das imagens caso ela rompesse o relacionamento”, informou a Promotoria de Porto Feliz.

Ao aceitar a denúncia e tornar o empresário réu no caso, em novembro do ano passado, a Justiça também determinou a prisão preventiva dele. No entanto, o cumprimento do mandado só ocorreu quando ele voltou ao país.

