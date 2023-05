Jovem que teve rosto cortado em ônibus fala sobre traumas do ataque: “Não conseguia parar de chorar”

A estudante de enfermagem Stefani Firmo, de 24 anos, que teve o rosto cortado dentro de um ônibus de turismo e precisou levar 18 pontos, falou sobre os traumas que enfrenta seis meses após o ataque. A marca no rosto começa a diminuir, mas a sensação de impunidade continua gritante. A autora foi identificada e responde em liberdade por lesão leve.

“Nesse período eu tive oscilações no emocional, não conseguia parar de chorar, era como se eu tivesse perdida. Mexeu muito com minha autoestima, mas com a evolução da cicatrização passei a ficar mais confortável”, afirmou a estudante em entrevista ao site G1.

A jovem diz que, mesmo com o processo de recuperação, ainda está revoltada pelo fato da autora não ter sido presa. “Como que uma pessoa ataca outra no ônibus e fica por isso mesmo? Eu espero que ela pague pelo que fez”, lamentou.

O caso aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro do ano passado. Stefani, que é natural de São Paulo, mora em Itabuna, no sul da Bahia, desde 2008. Ela viajou para o Recife, em Pernambuco, com uma amiga para fazer uma prova de residência. Quando estava fazendo a viagem de volta para casa, ela contou que se cobriu com o edredom e adormeceu no coletivo. Porém, acordou sentindo o rosto ardendo.

Um vídeo publicado pelas jovens nas redes sociais mostrou a mulher se aproximando dela dentro do ônibus. Apesar de não ser possível ver o ataque em si, a estudante afirma que ela a atacou.

O caso foi investigado pela Delegacia do Turista (Deltur), que identificou a autora e a fez assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão leve. Um laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) definiu assim a gravidade do ferimento.

No entanto, de acordo com a reportagem, exames complementares fizeram com que um médico alterasse a tipificação da lesão para grave. Agora, os advogados da vítima aguardam o Ministério Público da Bahia (MP-BA) alterar o status da agressão para dar andamento ao processo.

A autora do crime, que era desconhecida da vítima, não teve a identidade revelada.

Estudante de enfermagem levou 18 pontos após levar facada no rosto (Reprodução/Arquivo pessoal)

Traumas

Stefani conta que sofreu muito por conta da lesão. “Eu não me reconhecia, não consigo nem explicar como estava”, disse.

“Eu estou tendo uma ótima cicatrização graças aos cuidados que tenho. Hoje está bem mais tranquilo. No início do ano, eu não conseguia nem me olhar no espelho”, afirmou a jovem.

A estudante contou que ainda avalia se passará por um procedimento estético no rosto. Enquanto isso, segue fazendo acompanhamento com uma psicanalista.

“Ela [a profissional] foi um presente que Deus me mandou. A gente se reúne toda semana e agora estou bem melhor”, contou.

Estudante Stefani Firmo, de 24 anos, mostra como está seu rosto seis meses após ataque (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

LEIA TAMBÉM: