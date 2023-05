“É uma coisa cruel, macabra”, lamenta mãe sobre assassinato do ator Jeff Machado; ‘amigo’ é suspeito

A mãe do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, mais conhecido como Jeff Machado, que foi encontrado queimado e enterrado dentro de um baú, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, disse que não entende o motivo de tanta crueldade no crime. Um amigo do artista, identificado como Bruno de Souza Rodrigues, que é ex-funcionário da TV Globo, é o principal suspeito pelo assassinato.

“É uma coisa assim cruel, macabra, isso não se faz. Enterrar a dois metros de profundidade com cimento em cima, por que tanta maldade?”, questionou Maria das Dores, em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo.

“Eu não consigo mais nem chorar, eu tenho dor, dor física, dor da alma, dor, dor”, lamentou a mãe, que continuou: “É sub-humano uma mãe fazer uma viagem no Rio de Janeiro pra buscar um filho que foi assassinado com tanta maldade, com tanta crueldade”, disse ela.

A mãe contou que o Rodrigues prometia escalação em novelas e chegou a receber R$ 16 mil do artista. “[Jeff] pagou R$ 12 mil, depois R$ 2 mil porque tinha que fazer uma filmagem, mais R$ 2 mil porque não sei o que... Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego pra realidade.”

Rodrigues trabalhou na emissora até 2018, quando foi demitido. Em nota, a Globo informou que forneceu à polícia, neste domingo (28), os detalhes sobre o desligamento, sem divulgar mais detalhes sobre o ex-funcionário.

Maria das Dores diz que ouviu a voz do filho pela última vez no dia 23 de janeiro deste ano. Depois disso, alguém se passando por ele chegou a enviar várias mensagens, mas ela desconfiava pela forma da escrita, que era bem diferente. Ela teve a certeza que algo estava errado quando soube que os cachorros do ator estavam abandonados, o que ele jamais faria, pois era apaixonado pelos bichos.

Suspeito usou cartão da vítima

Jairo Magalhães, que defende a família de Jeff Machado, disse que foi Rodrigues quem sublocou a casa em que o corpo do ator foi encontrado enterrado em um baú, no último dia 22. Além disso, o defensor destacou que o suspeito estava usando os cartões bancários da vítima.

“Continuou tendo movimentações nas contas dele mesmo ele desaparecido”, afirma Magalhães, acrescentando que os valores retirados somam cerca de R$ 5 mil.

O advogado disse, ainda, que Rodrigues chegou a registrar o desaparecimento de Jeff em uma delegacia e, na ocasião, afirmou que estava com as chaves da casa e do carro do ator, pois ele teria viajado a São Paulo para fazer um trabalho, mas não tinha mais voltado ao Rio de Janeiro.

O suspeito não foi detido. Ao “Fantástico”, a defesa dele disse que aguarda com serenidade o avanço das investigações.

Relembre o caso

Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano, mas sua família só ficou sabendo quando uma ONG que cuida de animais entrou em contato informando que os oito cães do ator foram achados abandonados.

Os animais, da raça Setter, tinham chip de identificação e seis deles foram encontrados em Santa Cruz , no Pechincha e em Campo Grande, na Zona Oeste. Um animal morreu atropelado e outro segue desaparecido.

Depois disso a polícia passou a investigar o desaparecimento do artista e o corpo acabou achado enterrado no baú, que estava em uma casa alugada. A dona do imóvel prestou depoimento e indicou quem é o homem que alugou o local.

Por conta do avançado estado de decomposição, Jeff Machado foi identificado por meio das digitais. Os exames necroscópicos também não conseguiram determinar as causas da morte. Mas, como ele foi encontrado com um fio de aço em volta do pescoço e com as mãos e pés amarrados, em posição fetal, a suspeita é que ele tenha sido estrangulado e depois colocado dentro do baú.

A polícia já concluiu que o ator não foi assassinado no local onde o corpo foi localizado. As investigações sobre o caso continuam.

Jeff Machado integrou o elenco da novela "Reis", da TV Record

Carreira

Jeff Machado participou da novela ‘Reis’, da TV Record, que estreou em março de 2022, onde fazia o papel de um soldado filisteu.

Antes disso, já havia atuado como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, videoclipes e programas de TV.

