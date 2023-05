Concurso de Miss Gay que terminou em invasão de palco e coroa quebrada vira caso de Justiça; vídeo

O concurso Miss gay Mato Grosso terminou em confusão no último sábado, 27 de maio de 2023.

De acordo com O Globo, o marido de uma das candidatas derrotadas invadiu o palco e quebrou a coroa da vencedora.

A final disputada por Nathally Becker, que representava Cuiabá e Emanuelly Belini, que representava Várzea Grande foi gravada e logo as imagens se tornaram virais nas redes sociais.

O companheiro de Nathally não aceitou o resultado e precisou ser contido pela organização do evento, que irá processá-lo.

Malone Haenisch, que organiza o evento, apontou o prejuízo causado pelo homem. O boletim de ocorrência foi registrado e uma ação de ressarcimento dos danos contra o marido da candidata será movida.

Malone também explicou que a disputa entre as duas concorrentes foi bem acirrada ao longo do concurso e o clima da competição era intenso.

Nas redes sociais, muitas pessoas julgaram a atitude do marido, apontando a agressividade e como ele estragou um momento especial por não saber perder

“Uma pena que as concorrentes, familiares... Não respeitam as regras, as outras participantes... E se comportam como animais. Tudo que é mostrado/viraliza desse concurso, é gente que não sabe “perder” e parte pra agressão... Vergonha!!”, comentou um dos seguidores.

Confira o vídeo do momento da invasão de palco:

🚨VEJA: Organizadores de Miss Mato Grosso Gay vão processar marido de 2ª colocada que invadiu palco e quebrou coroa.



pic.twitter.com/BkNyVoEvr7 — CHOQUEI (@choquei) May 29, 2023

