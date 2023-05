Atualizam caso de jovem que enfrenta possível pena morte por pelotão de fuzilamento na Indonésia

A prisão de Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, se tornou notícia no mundo todo depois que a jovem brasileira enfrentou a possibilidade de receber pena de morte na Indonésia.

Ela foi detida no aeroporto de Bali em dezembro de 2022 com 3 quilos de cocaína pura escondida em sua bagagem, após uma viagem que começou no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina.

Na última atualização do caso, o portal News Austrália, apontou que ela provavelmente escapou de receber a sentença de morte por um pelotão de fuzilamento.

Seu advogado, Davi Lira da Silva, acredita que esse destino foi descartado na semana passada, quando os promotores pediram ao tribunal que ela ficasse presa com uma pena de 12 anos.

Como tudo aconteceu

Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos (Polícia de Bali)

Manuela, que trabalhava como vendedora de roupas e perfumes, disse aos familiares que iria passar o Réveillon em Bali com um namorado que reside em Portugal, mas chegou sozinha à Indonésia.

Ela embarcou em Florianópolis no fim do ano passado e foi detida no Aeroporto Internacional de Bali quando o raio-x detectou pacotes de drogas escondidos entre as roupas nas em duas bolsas Louis Vuitton.

Após ela alegar que não sabia que as malas escondiam drogas, seu advogado apostou na defesa de que ela foi usada como mula por uma quadrilha especializada em tráfico internacional do sul do Brasil, em troca de um mês de férias e aulas de surfe no em Bali.

