Adolescente disse para a mãe que ‘ia dormir’ horas antes de ser morta; suspeito pelo crime foi preso

A adolescente Ana Clara Santos Sandes, de 14 anos, que foi encontrada morta na casa de uma desconhecida, em União, no Piauí, falou com a mãe por telefone duas horas antes de ser assassinada. Na ligação, a garota afirmou que “ia dormir”. No entanto, no dia seguinte ela foi achada sem vida com uma marca de tiro no pescoço. Um suspeito pelo crime foi preso.

O corpo de Ana Clara foi encontrado no último dia 21, no bairro São Sebastião. A dona da casa contou que estava com uma cunhada e, quando voltou para a residência, percebeu que havia um corpo no terraço. Assim, ela acionou a polícia e ressaltou em depoimento que não conhecia a vítima.

O caso passou a ser investigado e a corporação identificou um suspeito pelo crime. Conforme o site UOL, o homem teria a matado com um tiro e depois arrastado para o imóvel vizinho a fim de que o corpo demorasse a ser encontrado. Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso.

Apesar da dona da casa dizer que não conhecia Ana Clara, a polícia descobriu que a residência em que ela foi achada morta era um ponto de venda de drogas e que o suspeito costumava frequentar o local.

Por enquanto, a polícia diz que os exames periciais não indicaram que a adolescente tenha sido vítima de abuso sexual. Duas linhas de investigação são consideradas, sendo a primeira feminicídio e a segunda acidente no manuseio da arma, pois o tiro era de baixo calibre e não transfixou o pescoço da vítima.

O suspeito foi preso no sábado (27), quando se escondia na na casa de parentes em Teresina, a 54 km do local do crime. A investigação ainda tenta descobrir a motivação do assassinato.

Vítima queria ser manicure

Ana Clara era natural de Barra do Corda, no interior do Maranhão, e se mudou para Goiânia, em Goiás. Recentemente, ela passou a viver com parentes na cidade de União, onde pretendia estudar e fazer um curso de manicure. Ela já tinha feito trabalhos como modelo-mirim.

“Minha sobrinha era linda, uma vida toda pela frente, educada, esforçada, com muitos sonhos. Não merecia ter morrido desta forma. Eu sempre pedi pra ela tomar cuidado com más companhias”, disse Vicleuson Nascimento Dos Santos, tio da vítima, ao UOL.

