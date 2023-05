Tom Hanks defende sua esposa Rita Wilson após ela ser chamada de “velha” e “fofa”: “Ela é corajosa e linda”

O amor e as relações são efêmeros em Hollywood para a maioria dos artistas e celebridades, que não hesitam em se casar e se divorciar no dia seguinte como se fosse algo comum. Por isso, impressiona ver que existem famosos que mantêm relações por muitos anos, algo que não é normal no mundo do entretenimento.

Tom Hanks e Rita Wilson comemoram 35 anos de união e amor

Tom Hanks e Rita Wilson destacam-se como um dos casais mais sólidos e duradouros dos últimos anos, sem deixar de lado suas carreiras bem-sucedidas. Eles não apenas celebram os 35 anos que têm juntos, mas também compartilham um amor e respeito mútuo, algo que vai além do físico.

O protagonista de “O Náufrago” demonstrou ser uma peça fundamental de apoio para Wilson, ajudando-a nos momentos mais difíceis de sua vida, sem julgamento por qualquer pretexto e até defendendo-a dos que a criticam por sua aparência física, aos mais de 60 anos.

LEIA TAMBÉM: Reynaldo Gianecchini aparece com hematoma após gravar série e impressiona os fãs

De acordo com a informação do AmoMama, os fãs ousaram fazer, em algum momento, comentários negativos sobre a idade de Rita Wilson e seu aumento de peso. “É hora de um novo modelo, Tommy Boy!” ou “Tom está em grande forma, enquanto Rita parece fora de forma e flácida”.

O ator aproveitou cada entrevista para defender a sua esposa.

No entanto, o ator não parou de elogiar sua esposa e aproveita cada entrevista para lembrar a todos disso, pois para os seus olhos, ela é a mulher mais linda e fantástica.

Durante uma entrevista com Extra TV, o ator americano falou sobre o câncer que foi descoberto em Rita em 2015, e pelo qual ela teve que se submeter a uma dupla mastectomia.

LEIA TAMBÉM: O que nunca fez com Shakira: assim seria o casamento de Gerard Piqué com Clara Chía

“Sua saúde é fantástica. Ela assumiu não só a crise, mas também os problemas do câncer feminino de uma maneira que me pareceu extremamente corajosa e bonita. Eu sou um homem sortudo”, afirmou Tom Hanks sobre sua vida com Rita”, disse Hanks.