O que é o “jogo do elevador”, o novo desafio do TikTok?

As redes sociais são mais do que apenas novas fontes de informação para os usuários; elas servem para aliviar o estresse do dia e limpar um pouco a mente. Uma das redes que se destaca nisso é o TikTok, que nas últimas semanas tornou popular um novo jogo, chamado de ‘jogo do elevador.’

Subir, descer ou ficar no andar são as opções que este desafio oferece, o que para muitos usuários tem sido confuso, embora seja mais um exercício de lógica. Os vídeos deste desafio geraram milhares de risadas.

O que é o jogo do elevador?

Estamos todos no elevador, podemos subir, ficar no mesmo andar ou descer. Eu fico no mesmo andar. E você? Com esta frase, dá-se início ao ‘jogo do elevador’ e, embora muitos respondam quase imediatamente à pergunta, nem todos conseguem se mover.

A pergunta que mais prevalece, no entanto, é "Por quê?". As pessoas que apreciam todos os detalhes das instruções conseguem superar o desafio divertido. Outros passam horas, e até mesmo dias, tentando entender o que se trata.

Como se pode subir, descer ou ficar no mesmo andar no “jogo do elevador”?

O truque é fácil. Basta prestar atenção aos movimentos da pessoa que está fazendo a pergunta inicial do desafio, pois se ela ou ele agitar as mãos horizontalmente é sinal de “ficar no andar”; apontar com os dedos indicadores para cima significa “subir”; e se deixar cair as mãos, é sinal de que o elevador “desce”.

A única coisa que você precisa fazer é expressar sua decisão e, além disso, fazer o gesto ou sinal correspondente para que sua resposta seja válida.

Na rede social TikTok circulam diversos vídeos nos quais usuários se desesperam porque não conseguem entender o jogo. Alguns outros desfrutam de ver as pessoas não se ater aos detalhes de um simples jogo que agora se tornou viral.