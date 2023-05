James Cameron está escrevendo um novo filme da franquia ‘O Exterminador do Futuro’

Se há uma voz autorizada para opinar sobre o filme ‘O Exterminador do Futuro’ é James Cameron, diretor e roteirista do primeira e segundo filme da franquia, que contou com o ator Arnold Schwarzenegger nos anos 80 e 90.

Devido aos fracassos de bilheteria das últimas sequências, os proprietários dos direitos da saga recorreram a Cameron para saber sobre sua disponibilidade para liderar um futuro projeto... e as respostas do diretor foram positivas.

Os últimos relatórios indicam que Cameron está escrevendo um novo roteiro para o ‘Exterminador’, mas está indo mais devagar para se dedicar de corpo e alma a esse projeto.

LEIA TAMBÉM: Acusada de transar com o padrasto pela própria mãe, Bia Miranda se defendeu após história ser exposta

James Cameron e futuros filmes da saga Terminator

De acordo com Rod Mercado (@rcmercado), Cameron recentemente apareceu na conferência Dell Technologies World 2023 em Las Vegas, onde anunciou que já havia começado a desenvolver um novo filme da franquia.

Cameron disse à multidão do #DellTechWorld que apesar de ter começado a elaborar o argumento e o roteiro há cerca de três meses “quer acompanhar por algum tempo como a #AI (Inteligência Artificial) se desenvolve antes de seguir em frente”, escreveu Mercado. A ideia seria incorporar os dados atuais ao novo filme.

Há meses, quando o reconhecido diretor já havia aberto a possibilidade de escrever uma nova história sobre o Exterminador, ele mencionou que se realmente fosse fazer um novo filme faria mudanças de estilo para dar um ar mais violento, lembrando o primeiro Exterminador, de 1984, e fugindo um pouco dos robôs enviados para matar.

“Se eu tivesse que fazer outro filme e talvez tentar relançar a franquia, algo sobre o qual está sendo debatido, mas ainda não há nada decidido, eu me concentraria muito mais na inteligência artificial do que nos robôs malucos”, disse o cineasta no podcast Smartless.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Após excluir perfil no OnlyFans, Andressa Urach desiste de apresentar o ‘Miss Bumbum’

A última fita da saga, ‘Terminator: Dark Fate’, lançada em 2019, foi um profundo fracasso comercial, tendo uma arrecadação de apenas US$ 261.119.292, após um orçamento de US$ 185.000.000.

Sem Arnold Schwarzenegger

Se realmente Cameron lançar mais um filme da série, certamente não veremos o icônico ator Arnold Schwarzenegger na película, já que ele já havia dito que não incorporaria mais o robô T-800 “mandado do futuro par exterminar Sarah Connor”.

“A franquia não terminou. Eu terminei. Recebi a mensagem alta e clara de que o mundo quer seguir em frente com um tema diferente quando se trata de O Exterminador do Futuro. Alguém tem que ter uma grande ideia”, disse o ator.