Experiência e maturidade: veja dicas de recolocação profissional para quem tem 40 anos ou mais

Procurar um emprego nem sempre é uma tarefa fácil para quem está começando a carreira. Mas o problema também volta a ser enfrentado por profissionais que já estão acima dos 40 anos, que nem sempre são valorizados quando querem uma nova oportunidade ou mesmo mudar de área. No entanto, com o aumento da expectativa de vida, as empresas passaram a olhar com mais atenção para os candidatos visando um fatores relevantes, como experiência e maturidade.

Coordenadora do curso de Recursos Humanos da Faculdade Unime-Anhanguera, Daniela Simões explica que o mercado de trabalho está em constante mudança e as empresas perceberam que a experiência acumulada ao longo dos anos é um diferencial valioso, pois traz consigo uma compreensão aprofundada de como lidar com diversas situações profissionais e pessoais. A maturidade, por sua vez, apresenta equilíbrio e inteligência emocional, a capacidade de tomar decisões ponderadas e lidar com pressões e desafios de forma mais consciente.

Ainda segundo Daniela, a resiliência e a adaptação em relação a mudanças em diferentes ambientes e situações também são características que, geralmente, surgem pela vivência profissional, e que são buscadas no mercado de trabalho. “Uma característica muito valorizada é a estabilidade. Candidatos que possuem um histórico profissional mais estável são vistos como mais comprometidos e leais aos empregadores”, afirma.

Mas, além dessas competências, os desafios ainda são constantes em uma sociedade que está em processo de conscientização sobre a importância da contratação de profissionais mais seniores. Um dos obstáculos pode ser a percepção de que ainda existe uma dificuldade na adaptação às mudanças tecnológicas e às novas formas de trabalho, como o home office ou o uso de ferramentas digitais. A concorrência de candidatos mais jovens, vistos, muitas vezes, como mais enérgicos e dispostos para encarar desafios também é um ponto a ser superado.

Apesar da possibilidade de a idade continuar sendo um empecilho ou funil discriminatório na busca por oportunidades de emprego, dados comprovam que profissionais acima dos 40 anos se tornaram ainda mais ativos na educação superior. O último Censo da Educação Superior, feito pelo MEC (Ministério da Educação) em 2021, mostra que quase 600 mil brasileiros na faixa de 40 anos fazem graduação.

Assim, a especialista diz que é importante que candidatos acima dos 40 anos estejam dispostos a se atualizar e adaptar às mudanças do mercado. Demonstrar habilidades, estar aberto a novos modelos de trabalho, investir no próprio desenvolvimento profissional e destacar experiências e diferentes perspectivas podem ser diferenciais na busca por oportunidades de emprego.

Pontos que valorizam profissionais acima dos 40 anos:

Destaque na experiência: Nas entrevistas de emprego, é importante que candidatos enfatizem conquistas, cases de sucesso e habilidades adquiridas em cada experiência profissional acumulada ao longo dos anos.

Atualização e capacitação: É importante se manter atualizado e em constante aprendizado, assim como acompanhar tendências e inovações para o cargo pretendido e realizar cursos ou workshops focados no futuro de cada área de atuação.

Flexibilidade e entusiasmo: Assumir riscos e desafios são pontos relevantes para o mercado, mostram que o profissional possui flexibilidade para diferentes funções e responsabilidades. Além disso, adotar uma postura de energia e entusiasmo pela área de atuação denota vontade de aprender e lidar com novos desafios.

Contatos: Muitas vezes, o networking (rede de contatos, em inglês), é um dos grandes responsáveis por realocações de profissionais acima dos 40 anos, no mercado. Construir bons relacionamentos profissionais durante a carreira, conectando-se com antigos colegas, por exemplo, pode ajudar na busca por oportunidades de trabalho.

Foco nas habilidades: As habilidades adquiridas em cada experiência profissional são genuínas de cada pessoa e podem ser aplicadas em diferentes contextos e situações. Destacar cada aptidão e pontos fortes para recrutadores abre portas para oportunidades em diferentes áreas e funções.

Setores com maiores contratações

De acordo com pesquisa realizada pela plataforma Gupy, os setores que mais contratam profissionais acima dos 40 anos são os de serviço, varejo, saúde, indústria e logística. Mas, uma tendência em outras áreas também foi observada e as contratações nas áreas de controladoria, marketing e comunicação e recursos humanos registraram crescimento significativo nos últimos anos.

Sobre posições de trabalho, há um maior número de profissionais em cargos de operador e auxiliar, mas a maioria das contratações vem sendo para cargos de lideranças (gerentes, supervisores e coordenadores).