Veja o que se sabe até agora sobre a morte do ator Jeff Machado

O corpo do ator Jeff Machado foi achado concretado no piso de uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro no último dia 22 dentro de um baú, com as mãos amarradas e com um fio de metal envolto no pescoço, como um cabo de aço.

O laudo do IML não é exato quanto ao motivo da morte. A necropsia indica que ele morreu por asfixia ou estrangulamento.

A polícia não sabe exatamente quando ele morreu, mas o cruzamento de informações e depoimentos de familiares e amigos indicam que o ator de 44 anos morreu no final de janeiro. Segundo sua mãe, a última vez que ela conseguiu falar com Jeff foi em 22 de janeiro. A apartir daí, sempre que ela ligava ele dizia que não podia falar.

Um amigo também confirmou que a última vez que falou com ele foi em 22 de janeiro, quando o ator o parabenizou por seu aniversário.

SUSPEITO

O principal suspeito da polícia até o momento é um ‘amigo’ apresentado pelo ator nos últimos tempos que prometia alavancar a carreira do ator. Sua identidade ainda não foi revelada.

De acordo com a esteticista Cíntia Helsendeger, que conhecia o ator desde a infância, esse ‘novo amigo’ de Jeff dizia ser um homem branco, de cerca de 40 anos, usava barba e dizia ser fotógrafo e produtor.

“Ele me confidenciou que conheceu um homem que poderia ajudá-lo a entrar numa novela que o faria famoso. Jefferson chegou a ficar incomodado com a maneira como ele estava se aproximando. Ele me disse que o rapaz frequentava a casa dele e ficava deslumbrado com os pertences. Parecia ter inveja do Jeff”, relatou Cíntia, segundo matéria do jornal O Globo.

Desde então, contou Cíntia, esse homem passou a ser visto constantemente na casa de Jeff, que ficva na Barra de Guaratiba, no Rio

Segundo Cíntia, o ‘amigo’ fazia quês tão de deixar claro que tinha interesses amorosos pelo ator, mas que não era correspondido.