Mulher disse à polícia que serial Killer Lázaro Barbosa aparecia em sonho e pedia para ser resgatado

‘Um sonho’ onde o serial killer Lázaro Barbosa pedia ajuda para ser resgatado levou um casal do Distrito Federal a violar o túmulo do assassino, segundo a conclusão do inquérito da Polícia Civil do Estado de Goiás.

Os autores foram identificados, são uma menina de 15 anos e um homem de 21 anos, moradores da cidade de Sol Nascente, no DF. A adolescente contou a polícia que sonhava constantemente com o serial killer e ele sempre pedia ajuda para sair da cova, então ela convenceu o namorado a ajudá-la a desenterrar o corpo de Lázaro.

Lázaro Barbosa foi morto em 2021 em confronto com a polícia, após vários dias fugindo pelas matas da região. Ele foi responsabilizado pelo assassinato de quatro pessoas de uma mesma família, em Ceilândia, no mesmo ano.

Durante os dias que esteve fugindo da polícia, ele invadiu chácaras e fez pessoas como reféns. Durante o período em que esteve foragido, ele cometeu uma série de outros crimes, como roubo de carros, baleou pessoas, incendiou uma residência e trocou tiros com o caseiro de uma chácara.

Apesar de concluir o inquérito e identificar os autores, nenhum dos dois jovens foi preso. “Concluímos a investigação e chegamos aos autores. Ficou constatado que essa pessoa que violou, de fato, o túmulo, não estava em suas capacidades e razões mentais. Não há como culpar, condená-la por ter cometido tal ato”, explicou o delegado Rafhael Barboza.

Outro ponto da investigação é que existia a possibilidade de que a cabeça do serial killer tivesse sido roubada durante a violação do túmulo, mas a perícia dos legistas constatou que não faltava nenhuma parte do corpo do assassino morto.