Cansada de cuidar do marido com AVC, idosa dá veneno de rato e joga corpo em rodovia

Mala encontrada com restos do idoso na rodovia do MS (PCMS/Reprodução)

Um homem que transitava pela BR-158, em Selvíria, Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira encontrou às margens da rodovia uma mala com restos de um corpo e acionou a polícia, que estranhou o fasto da mala conter apenas o tronco do morto, sem braços e pernas. A notícia é do G1.

Após investigação, a perícia técnica identificou o corpo, que pertencia a um homem de 63 anos, e conseguiu chegar até a esposa da vítima, uma senhora de 61 anos cujo nome não foi revelado.

Ela recebeu os investigadores bastante nervosa e se contradisse em vários momentos enquanto era interrogada pelos policiais. Inicialmente ela negou que tivesse qualquer participação na morte do marido, mas após ser pressionada acabou confessando o homicídio.

Na delegacia, ela disse que estava cansada de cuidar do marido, que havia tido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e precisava de cuidados especiais, e por isso deu veneno de rato para ele. Como tinha que se livrar do corpo, cortou os braços e as pernas. O tronco foi colocado na mala e deixado na rodovia. O resto do corpo foi encontrado no congelador da casa, mesmo local onde ela também armazenava os lanches que vendia para sobreviver.

A idosa foi presa em flagrante e ela responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.