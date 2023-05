Mais um feminicídio: ex-namorado atrai modelo para emboscada e a mata a tiros na Grande SP

A modelo e influenciadora digital Aline Isole Faria, de 23 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-namorado em um apartamento em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi atraída para uma emboscada pelo homem, de 26 anos, que não se conformava com o fim do relacionamento que durou três anos. Após cometer o crime, ele se matou.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (24) no imóvel que ficava na Avenida Salgado Filho, no bairro Picanço. Segundo informações da RecordTV, Aline se separou do rapaz, que não teve a identidade revelada, há mais ou menos dois meses. O relacionamento era conturbado, conforme o relato de familiares, com episódios de agressão e até cárcere privado.

Na data do crime, o homem atraiu Aline até o apartamento que morava alegando que iria devolver um cachorro que eles tinham em comum. Desde o fim do relacionamento, o animal passava uma semana na casa de cada um. Assim, a jovem foi até o local acompanhada por uma amiga, mas o ex-namorado permitiu que apenas a modelo subisse.

Enquanto Aline estava lá dentro, o homem manteve o som alto ligado. Como demorou a descer, a amiga começou a desconfiar de que algo estivesse errado. Assim, avisou a mãe da jovem, que também foi ao local. Sem sucesso em falar com Aline, a genitora decidiu chamar a Polícia Militar.

Quando os agentes chegaram, arrombaram a porta do apartamento e encontraram Aline morta, com uma marca de tiro, em uma das camas. Nas proximidades, estava o ex-namorado dela, também morto com marcas de tiro.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como feminicídio seguido de suicídio. A polícia fez uma perícia no local, apreendeu a arma e os celulares dos mortos, além de pedir exames ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).

O velório e sepultamento de Aline estão marcados para esta sexta-feira (26), no Cemitério Memorial Guarulhos. A jovem, que tinha mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, costumava trabalhar fazendo divulgação de produtos para lojas.

