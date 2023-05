Governador de São Paulo sanciona novo salário mínimo paulista; valor foi fixado em R$ 1.550

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou na quinta-feira (25) o projeto de lei que eleva o salário mínimo no estado para R$ 1.550. Com isso, o novo valor, que ficou acima do piso nacional, passará a valer no dia 1º de junho.

Atualmente, a faixa mais baixa tem mínimo de R$ 1.284, e a mais alta, de R$ 1.306. Assim, com o novo valor fixado em R$ 1.550 como base para todos, isso representa um reajuste de 20,7% para quem recebia a primeira faixa e de 18,7% para a segunda.

O salário mínimo de São Paulo deve ser usado para categorias profissionais sem pisos salariais definidos por lei ou convenção coletiva.

A sanção do novo salário mínimo ocorreu durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, na qual também foi apresentado o novo Diário Oficial do estado, que será integrado ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), plataforma digital desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Valor no país

No dia 30 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também fixou um novo salário mínimo para o país, sendo que o reajuste será de 8,9%. Assim, o valor passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320.

“O salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real”, disse o presidente logo após o anúncio, quando reafirmou o compromisso em “recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras” nos últimos anos.