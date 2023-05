ENCONTRADA: Pista relevante aparece em busca por Madeleine McCann

As buscas por Madeleine McCann na barragem do Arade, em Portugal, rederam uma pista relevante para as autoridades, segundo o The Sun.

Os policiais reuniram evidências durante uma operação de três dias no local e elas foram enviadas para a análise na Alemanha, local em que o principal suspeito, do caso está preso. Trata-se de Christian B, condenado por estupros e pedofilia.

Diversos buracos foram cavados e a vegetação retirada, principalmente em uma área especifica perto da barragem, onde uma pista importante foi encontrada.

Fontes afirmam que pedaços de roupas, incluindo uma alça de sutiã, e objetos de plástico estão entre os materiais encontrados.

A barragem do Arade passou novamente por varreduras depois que o agressor sexual alemão de 45 anos relatou que frequentava o local e o chamou de “pequeno paraíso”. Fotos dele lá também foram encontradas.

No passado, denúncias de que o corpo de Madeleine foi jogado na represa de água chegaram até os investigadores.

Especialistas no caso acreditam que até agora, essa é uma das mais fortes chances de descobrir algo sobre o paradeiro da menina britânica desaparecida na Praia da Luz, em 2007, enquanto dormia no quarto de um resort.

