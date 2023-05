Caso Jeff Machado: principal suspeito pelo assassinato prometia ‘alavancar carreira’ do ator

A Polícia Civil já identificou um suspeito pela morre do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, mais conhecido como Jeff Machado, que foi encontrado queimado e enterrado dentro de um baú, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele seria um “amigo” que prometia alavancar a carreira do artista. A corporação apura se o assassinato foi cometido depois que a vítima descobriu que sofria estelionato.

De acordo com o jornal “O Globo”, a esteticista Cintia Helsendeger, que conhecia Jeff desde a infância, contou que o ator apresentou para ela um “novo amigo”, que dizia ser fotógrafo e produtor e que prometia que ajudaria o ator “a crescer na vida”. O suspeito, que é branco, usa barba e tem cerca de 40 anos, ainda não teve a identidade revelada.

Conforme Cintia, em pouco tempo, esse produtor passou a frequentar a casa de Jeff e, aos poucos, “tomou conta da rotina do ator”.

“Ele me confidenciou que conheceu um homem que poderia ajudá-lo a entrar numa novela que o faria famoso. Jefferson chegou a ficar incomodado com a maneira como ele estava se aproximando. Ele me disse que o rapaz frequentava a casa dele e ficava deslumbrado com os pertences. Parecia ter inveja do Jeff”, relatou a amiga da vítima.

Desde que se tornaram “amigos”, o suspeito era constantemente visto na casa de três andares de Jeff, que ficava na Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Lá, ele vivia com seus oito cachorros e também tinha um baú, semelhante ao que ele foi encontrado enterrado e concretado.

Ainda segundo Cintia, no período em que Jeff estava desaparecido, o suspeito chegou a dizer para a família que o ator tinha viajado para São Paulo a trabalho. No entanto, a mãe seguiu desconfiada. Depois disso, ela passou a receber mensagens pelo celular de alguém de passando pelo filho, mas estranhou a forma com que a pessoa se comunicava, pois era bem diferente do que ele costumava fazer.

Cintia destacou, ainda, que o “amigo” fazia questão de demonstrar que tinha interesse amoroso pelo artista, o que não era correspondido por Jeff.

“A última vez que nos falamos foi no dia do aniversário dele, em 19 de janeiro. Ele estava desconfiado desse amigo [por conta da rápida aproximação]. Estava preocupado. Algo estava acontecendo. Ele não se sentia confortável com o jeito dele. Parecia que ele tinha inveja do Jeff. Esse amigo sempre falava mal do Jeff quando ele não estava por perto. Depois que a verdade veio à tona, eu não consegui mais contato. Ele desapareceu”, contou a amiga.

A morte do ator segue em investigação na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). O suspeito pelo crime ainda é procurado.

Causa da morte

O corpo do ator foi encontrado na segunda-feira (22) dentro de um baú, enterrado em um buraco de dois metros de profundidade e preenchido de concreto, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por conta do avançado estado de decomposição, ele foi identificado por meio das digitais.

Os exames necroscópicos também não conseguiram determinar as causas da morte. Mas, como ele foi encontrado com um fio de aço em volta do pescoço e com as mãos e pés amarrados, em posição fetal, a suspeita é que ele tenha sido estrangulado e depois colocado dentro do baú.

Como ainda não há confirmação sobre a causa da morte, por questões de segurança, o corpo não pôde ser levado para Santa Catarina, onde será sepultado, de avião. O traslado é realizado nesta sexta-feira (26) em uma viagem de cerca de 20h de carro.

Ele deve ser velado no sábado (27) na cidade catarinense de Araranguá do Sul, onde o ator nasceu, em uma cerimônia aberta ao público, e posteriormente será sepultado no Cemitério Cruz das Almas.

Relembre o caso

Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro janeiro deste ano, mas sua família só ficou sabendo quando uma ONG que cuida de animais entrou em contato informando que os oito cães do ator foram achados abandonados.

Os animais, da raça Setter, tinham chip de identificação e seis deles foram encontrados em Santa Cruz , no Pechincha e em Campo Grante, na Zona Oeste. Um animal morreu e outro segue desaparecido.

Depois disso a polícia passou a investigar o desaparecimento do artista e o corpo acabou achado enterrado no baú, que estava em uma casa alugada. A dona do imóvel prestou depoimento e indicou quem é o homem que alugou o local.

Jeff Machado participou da novela "Reis", da RecordTV (Reprodução)

Carreira

Jeff Machado participou da novela ‘Reis’, da TV Record, que estreou em março de 2022, onde fazia o papel de um soldado filisteu.

Antes disso, já havia atuado como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, videoclipes e programas de TV.

