VÍDEO: Influencer Meno Kabrinha é baleado na cabeça durante assalto e consegue pedir socorro

Influenciador digital Meno Kabrinha, de 18 anos, foi baleado na cabeça durante tentativa de assalto, no Guarujá, litoral de SP (Reprodução/Redes sociais/A Tribuna)

O influenciador digital Gustavo Henrique Ramos Silva, de 18 anos, mais conhecido como Meno Kabrinha, levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto no Guarujá, no litoral de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapaz coberto de sangue, perto do veículo, enquanto aguardava o socorro. Ele mesmo seguiu dirigindo após ser baleado (veja abaixo).

ATENÇÃO - As imagens são fortes:

Assista: influenciador Meno Kabrinha leva tiro na cabeça em assalto pic.twitter.com/4ShPdPWL6p — AM POST (@portalampost) May 25, 2023

O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (24). Meno Kabrinha, que mora na Zona Leste de São Paulo, estava no Guarujá com um grupo de amigos em uma casa alugada. Ele saiu para comprar um lanche e, enquanto circulava de carro pela Avenida General Monteiro de Barros, na Vila Luís Antônio, um motociclista se aproximou do veículo e atirou.

Um vídeo divulgado pelo jornal “A Tribuna” mostrou o momento dos disparos (veja abaixo):

Vídeo momento em que influencer Meno Kabrinha leva tiro na cabeça no litoral de SP: https://t.co/oIGpC99OFX pic.twitter.com/83AbXwxM0b — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) May 25, 2023

Depois de pedir socorro aos amigos, o influenciador foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rodoviária. De lá, foi transferido ao Hospital Santo Amaro (HSA). De acordo com a unidade, ele precisou passar por uma cirurgia e segue em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro de saúde é considerado estável.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso é investigado pela Delegacia Sede do Guarujá. Até a tarde desta quinta-feira (25), nenhum suspeito de envolvimento no caso tinha sido identificado.

Meno Kabrinha soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, sendo mais de 800 mil apenas no seu Instagram. Ele ficou conhecido quando ainda era adolescente e fazia manobras radicais com motocicletas, muitas delas deixando os veículos em apenas uma roda.

LEIA TAMBÉM: