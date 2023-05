ÚLTIMOS SEGUNDOS: Equipe de busca de Madeleine McCann recebe uma ordem

As novas buscas sobre o desaparecimento de Madeleine McCann na barragem do Arade, em Portugal, devem terminar em algumas horas, segundo o The Mirror.

A polícia já recebeu a ordem de se retirar em algumas horas do local, com a justificativa de que não será mais necessário seguir com a operação.

A maior busca por pistas no caso se iniciou na manhã de terça-feira com os oficiais mantendo seu foco em uma área de floresta com cachorros farejadores, drones e escavadeiras. Mergulhadores também estiveram presentes.

Não foi revelado se a polícia atingiu o objetivo de encontrar roupas de Madeleine ou outros vestígios, mas foram retirados do local sacolas que devem ser encaminhadas para a perícia. Veja o vídeo clicando aqui!

Christian Brueckner, um alemão condenado por pedofilia e estupro, é o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine. Autoridades descobriram que ele visitou a barragem dias depois que ela desapareceu.

AP (AP)

Uma fonte próxima à investigação portuguesa disse que ele teria ido a um encontro na barragem do Arade, que se torna alvo de buscas pela segunda vez, pois em 2008 um advogado português financiou mergulhadores após receber uma denuncia de que o corpo de Madeleine teria sido jogado na reserva.

