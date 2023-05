Morte misteriosa: adolescente é achada sem vida em casa de mulher que não a conhecia, no Piauí

A Polícia Civil investiga a morte da adolescente Ana Clara Santos Sandes, de 14 anos, que foi encontrada morta na casa de uma desconhecida, em União, no Piauí. De acordo com a corporação, a menor tinha uma marca de tiro no pescoço e estava no terraço da casa da mulher, que disse que não conhecia a vítima.

O corpo de Ana Clara foi encontrado no domingo (21), no bairro São Sebastião. A dona da casa contou que estava na casa da cunhada e, quando voltou, percebeu que havia um corpo no terraço. Assim, ela acionou a polícia.

O caso está sendo investigado como morte suspeita pela 20ª Delegacia de Polícia de União. Um exame preliminar mostrou que a garota tinha uma perfuração causada por um tiro no pescoço. O corpo dela será submetido a exames para verificar se foi vítima de estupro e se foi morta antes de ser jogada na casa da desconhecida.

Segundo informações da RecordTV, Ana Clara era natural de Barra do Corda, no interior do Maranhão, e se mudou para Goiânia, em Goiás. Recentemente, ela passou a viver na cidade de União. A reportagem aponta que ela era modelo-mirim.

LEIA TAMBÉM: