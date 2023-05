FINALIZADA: Novas evidências do caso Madeleine McCann foram encontradas

As buscas por Madeleine McCann receberam um novo foco essa semana e a barragem do Arade, em Portugal, passou por três dias de varredura intensa com cães farejadores, drones, mergulhadores e equipes em terra.

De acordo com o The Independent, a polícia disse que os materiais desenterrados durante uma busca serão enviados para análise na Alemanha.

Árvores no resort onde a menina foi vista pela última vez em 2007 também foram derrubadas em busca de pistas.

O conteúdo enviado para perícia não foi revelado. No entanto, uma fonte próxima à investigação disse à Reuters que não há nada tangível para relatar e que os oficiais não possuem expectativas altas, uma vez que os resultados das analises ainda devem demorar bastante.

A nova operação de busca foi realizada depois que investigadores alemães ouviram relatos de que o principal suspeito do caso, o criminoso sexual condenado Christian Brueckner, de 45 anos, frequentava o local e possuía fotos de lá.

Preso na Alemanha por estupro, Christian teria sequestrado, assassinado a criança e levado seu corpo para a barragem. No entanto, ele não é julgado por esse crime ainda e nega qualquer envolvimento no caso Madeleine McCann.

