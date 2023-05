Bombons envenenados: ex-mulher de ex-namorado da vítima é presa suspeita de enviar doces mortais

Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, passou mal e morreu após receber bombons misteriosos no dia do seu aniversário, no RJ (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (24) a principal suspeita pela morte da cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, no Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, Susane Martins da Silva, que é ex-mulher de um ex-namorado da vítima, enviou para ela bombons envenenados por ciúmes. O caso foi desvendado depois que o motoboy que fez a entrega do presente misterioso indicou quem o contratou.

De acordo com a investigação, Lindaci e Susane tiveram um namorado em comum, em épocas diferentes, identificado como Mário Sérgio. Lindaci já tinha terminado a relação de quatro anos, quando a outra mulher passou a se relacionar e casou com o homem. No entanto, mesmo após o término, os dois mantiveram contato, o que gerava ciúmes na suspeita. Ela acreditava que o casal a traía e, por isso, decidiu matar a cuidadora de idosos.

“Susane sempre desconfiou que Mario Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando-lhe flores e bombons que estavam envenenados”, explicou a polícia, segundo o site G1.

O caso começou a ser desvendado depois que o motoboy Lucas David, que fez a entrega dos bombons para Lindaci, procurou a 39ª Delegacia de Polícia de Pavuna. De lá, foi levado para a distrital de Vila Isabel, onde indicou quem o tinha contratado.

“Fui numa entrega inocente. Vim aqui comprovar meus erros, os erros que não são meus. Estou totalmente certo de que essa mulher [Susane] fez uma barbaridade e quis me prejudicar. Prejudicou uma família em que veio a óbito uma senhora. Sou inocente e vim aqui provar”, declarou o motoboy.

Assim, a polícia fez buscas e acabou encontrando Susane, que teve a prisão temporária expedida pela Justiça. Ela deve responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil.

A defesa da mulher não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Susane Martins da Silva foi presa suspeita de mandar bombons envenenados que mataram a cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista de Carvalho, no RJ (Reprodução/TV Globo)

Relembre o caso

Lindaci morreu no sábado (20). Segundo reportagem do site G1, Lenice Batista, irmã da vítima, contou que a mulher estava recebendo ameaças nas redes sociais. No dia do seu aniversário, ela recebeu uma ligação de um motoboy, que dizia ter uma entrega para ela. Desconfiada, ela pediu que o pacote fosse entregue na loja do namorado, que fica em Vila Isabel.

Ainda segundo o relato dos familiares, Lindaci teria falado com o ex-marido, que teria confirmado ter lhe enviado os doces. Depois disso, ela se tranquilizou e decidiu comê-los, mas começou a passar mal logo depois que deixou o salão de beleza. Ela foi encontrada na rua, revirando os braços e os olhos.

A mulher foi socorrida por policiais militares e levada para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu e morreu. A irmã da vítima afirma que, no Instituto Médico Legal (IML), um perito contou, informalmente, que havia presença de chumbinho no corpo da vítima.

A Polícia Civil informou que ainda aguarda o laudo oficial do IML, que deve levar cerca de 30 dias para ser concluído.

Depois da morte, o ex-marido de Lindaci negou que tivesse enviado os doces e alegou que confirmou a ela na ligação apenas como forma de “brincadeira”.

O enterro do corpo da vítima foi realizado na segunda-feira (22), no Cemitério do Catumbi. Ela deixou dois filhos, um de 16 e outro de 17 anos.

