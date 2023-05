Após policial suspeito de vazar fotos de Marília Mendonça ser solto, Twitter retira perfil com as imagens do ar

Apenas um dia após ser preso por compartilhar as fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça, um policial de Santa Luzia foi liberado pela Justiça para responder em liberdade.

O policial é um inspetor da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, em Santa Luzia, e teria contado com a ajuda de uma funcionária do setor de toxicologia do Instituto Médico Legal (IML) para compartilhar as imagens.

O agente já foi investigado por envolvimento com tráfico de drogas e é suspeito de vazamento do exame de necropsia de outros famosos.

A soltura do acusado ocorre no mesmo dia em que o Ministério Público do Distrito Federal confirmou que o Twitter suspendeu o perfil respnsável pela divulgação das imagens da cantora e também do cantor Cristiano Araújo.

As imagens vazaram inicialmente em grupos de WhatsApp. As fotos eram do inquérito sigiloso que a polícia conduzia sobre o acidente com a cantora, em novembro de 2021, causando revolta na família e nos fãs da artista.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil disse que o vazamento das imagens ocorreu diretamente pelo sistema da polícia e instaurou inquérito para apurar se havia agentes de segurança envolvidos.

As fotos exclusivas do IML foram depois postadas em uma conta do Twitter, a qual o MP pediu que fosse retirada do ar imediatamente, mas somente agora a solicitação foi atendida pela plataforma.

A conta em questão pertenceria a um jovem de 22 anos que foi detido. Ele também é acusado de fazer ameaças de ataques em uma escola de Santa Maria, no Distrito Federal, e publicar símbolos nazistas e atos de xenofobia.

Na época do vazamento, o advogado da família de Marília Mendonça emitiu uma nota onde disse ser “inconcebível” que documentos sigilosos de inquérito policial tenham sido divulgados de forma “irresponsável, desumana e criminosa.”