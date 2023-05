“Racismo é o KRL”: Neymar manda recado sobre ataques sofridos por Vini Jr.

O jogador Neymar engrossou o corro dos famosos que criticaram abertamente os ataques racistas sofrido pelo ponta-esquerda brasileiro Vini Jr. no jogo do Real Madrid contra o Valência, pelo Campeonato Espanhol.

Em suas redes, o atacante do PSG diz que algo precisa ser feito sobre isso. “Até quando vamos aturar isso? Até quando vão se fazer de cegos? Tô contigo, Vini Jr. RACISMO é o KRL. Somos todos iguais”, disse Neymar nos stories de seu Instagram, onde ele exibiu um vídeo com o momento em que o colega é xingado pela torcida adversária.

PRISÕES

Até o momento, a polícia espanhola disse que sete torcedores já foram presos e serão acusados de racismo e crime de ódio pelos ataques a Vini Júnior. Três deles responderão pelos insultos da partida de domingo e os outros quatro por outro incidente, ocorrido em Janeiro, quando usaram um boneco com a camisa do atacante para simular um enforcamento.

Os quatro presos pelos atos racistas em janeiro são todos jovens com idades entre 19 e 24 anos e integram as torcidas organizadas do Atlético de Madrid.

LEIA TAMBÉM: Caso Vini Jr.: polícia espanhola prende torcedores por racismo e crime de ódio contra o brasileiro

CLUBE PEDE DESCULPAS

Em nota, o Valencia destacou que continua tentando identificar outros envolvidos no episódio racista e destacou que o objetivo é eliminar essa conduta entre seus torcedores.

LEIA TAMBÉM: Governo brasileiro repudia racismo contra Vini Jr. e pede penalização de culpados

“O clube reitera sua condenação mais enérgica e sua posição enfática contra o racismo e a violência em todas as suas formas e atuará com a mesma contundência com todas as pessoas identificadas, aplicando sua medida mais severa: os expulsando do estádio pelo resto da vida”, diz o comunicado.