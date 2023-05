Pai da influencer Luanne Jardim, baleada em carro, acredita que ela foi assassinada: “Foi um homicídio”

Familiares da influenciadora digital Luane Murta Jardim dos Santos Martins, de 30 anos, mais conhecida como Luanne Jardim, que morreu após ser baleada dentro de um carro em Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acredita que ela foi assassinada. Por enquanto, a Polícia Civil trata o caso como tentativa de assalto. Porém, o pai da vítima, Atanael Jardim dos Santos, acredita que foi um crime encomendado.

“Com certeza isso não foi um mero furto, latrocínio. Isso foi um homicídio porque ninguém dentro de um carro vai roubar o outro e atira de dentro do carro com o vidro fechado”, disse o pai em entrevista ao site G1.

O caso aconteceu na noite de domingo (21). Luanne estava acompanhada pelo marido no carro da família, um Jeep Compass, quando o veículo foi abordado por criminosos na Rua Fernão Cardim, nas proximidades de uma alça de acesso para a Linha Amarela.

Os bandidos dispararam e Luanne levou um tiro no ombro, que acabou atingindo o seu coração. A mulher chegou a levada ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O marido dela, João Pedro Farche, não se feriu. O filho do casal também estava com eles e sofreu algumas escoriações por conta dos estilhaços de vidro.

Na tarde de segunda-feira (22), o pai de Luanne esteve no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo dela. Lá, ele contou que os criminosos perseguiram o carro onde a influenciadora estava. Primeiro eles atiraram na traseira do veículo e, em seguida, pararam ao lado de Luanne e atiraram novamente.

“Vamos deixar a polícia fazer o trabalho dela. Se fizer com perfeição e seriedade, vão chegar em quem mandou matar”, disse ao pai, desta vez ao site UOL.

O caso segue em investigação. O Disque Denúncia divulgou nesta terça-feira (23) um cartaz pedindo informações sobre os responsáveis pela morte da influenciadora.

Luanne, que morava na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, somava mais de 307 mil seguidores apenas no Instagram. Ela se definia como “ex-obesa”, pois perdeu 50 quilos, e ficou conhecida por motivar outras mulheres a emagrecer de forma saudável.

Marido agradece apoio

Usando as redes sociais de Luanne, João Pedro falou sobre o caso. Muito abalado, ele agradeceu pelo apoio que tem recebido dos seguidores da influenciadora.

“Eu não tenho muito jeito com isso. Eu quero agradecer todo mundo que está mandando muita, muita mensagem. Muita gente que ama a nossa família e ama a gente. Eu estou bem, Miguelzinho também está bem. Miguelzinho machucou o rosto. Uns estilhaços no rosto dele. Mas está bem. Estava no banco de trás. Mas é isso. Assim que eu tiver uma informação, eu falo aqui. Obrigado a todo mundo que está mandando mensagem. Nossa família é muito querida”, comentou.

LEIA TAMBÉM: