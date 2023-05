Feira virtual oferece mais de 100 mil vagas de emprego e estágio; saiba como participar

Feira virtual oferece mais de 100 mil vagas de emprego e estágio e conta com mais de 72h de programação Katemangostar/Freepik (THIETVU/Divulgação)

Começa nesta terça-feira (23) a 7ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio, que oferece mais de 100 mil oportunidades de emprego e estágio. O evento, que contará com mais de 72h de programação até quinta-feira (25), terá a participação de representantes de grandes empresas, além de lives sobre carreiras e as últimas tendências do mercado de trabalho.

Os interessados de todo o país podem participar gratuitamente, depois de realizarem um cadastro no site oficial da feira. O evento será transmitido via Zoom, totalmente acessível por meio de celular, notebook ou desktop.

De acordo com a Estácio, entre as oportunidades oferecidas estão empregos e estágios presenciais, híbridos e remotos. Também há vagas com ou sem exigência de diploma.

“Nesta 7ª edição consecutiva, queremos encorajar nossos alunos e os demais candidatos, afirmando que é possível vencer as adversidades do mercado e que existem sim vagas e oportunidades de estágios e empregos”, explica a Gerente Nacional de Carreiras e Desenvolvimento do Aluno da Estácio, Fernanda Centurion.

“A feira trata-se de um ambiente virtual, criada com inteligência artificial em uma plataforma inovadora que permite à interação entre estudantes e empresas que disponibilizam oportunidades de estágios e empregos, promovendo o desenvolvimento e colocação profissional no mercado de trabalho. Ela é destinada para profissionais que desejam uma nova oportunidade e almejam uma evolução em sua jornada profissional”, destacou.

Programação

Durante as 72 horas de feira, será possível conversar com o departamento de recursos humanos das marcas empregadoras e conferir 12 lives, que darão ferramentas para que os participantes possam se preparar para os processos seletivos.

As pessoas poderão se candidatar às vagas em uma plataforma de oportunidades profissionais que já conta com as empresas IBM, Brasil Center, Dasa, Cia de Talentos, McDonald’s, Multivision, Spread, Infojobs, CIEE, NUBE, Arcos Dourados, 99Jobs, UnitedHelth, Deloitte, Agência de Integração Empresa Escola, BRMED, ICONIC, Clear Sale, TMF Group, Cinemas São Luiz, Symplicity, Super Estágio, Empodera, Vale, Som Livre, Rede D1000, Pepsico, Universia, entre outras.

A programação conta com palestrantes expressivas, como Bruna Castilhos, Head de Customer Sucess e R&S da Gupy; Mauren Faria, da Multivision; Renata Gusmon, Diretora Executiva de Pessoas da UnitedHealth Group; Isadora Costa, Especialista em Atração de Talentos da Ambev; Arthur Hinrichsen, Analista da área de inovação do SEBRAE Pernambuco; Karuna Daswani Lopes, Head de Comunicação para a América Latina e Ibéria do Linkedin; Arturo Edo, Cofundador na Reserva INK.

