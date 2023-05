De olho na herança: mulher é presa suspeita de mandar matar o pai e o irmão no interior de SP

Uma mulher foi presa suspeita de mandar matar o pai e o irmão, em Votuporanga, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, Viviane Moré teve ajuda do marido, Carlos Ramos, que também foi detido, para encomendar o crime. O motivo, conforme a investigação, seria o interesse no recebimento da herança e também por vingança.

Conforme o site G1, Viviane e Carlos contrataram dois homens para matar o pai dela, Wladmyr Ferreira Baggio, e o irmão, Vitor Moré Baggio. A mãe da mulher também deveria ser morta. Pelo serviço, a dupla receberia o valor de R$ 30 mil, ou seja, R$ 10 mil por vítima.

Assim, no último dia 11 de maio, Wladmyr e Vitor foram amarrados, vendados e morto a tiros na propriedade rural em que moravam. O pai morreu ainda no local. Já o rapaz chegou a ser levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe escapou, pois não foi encontrada no local do crime.

O caso passou a ser investigado e os criminosos, que têm 29 e 34 anos, foram presos horas depois dos assassinatos. Na ocasião, eles confessaram os homicídios e alegaram que pretendiam roubar a família, quando acabaram matando pai e filho.

No entanto, as investigações prosseguiram e indicavam que Viviane e Carlos foram os mandantes. Eles tinham desentendimentos antigos com os familiares e também estavam interessados na herança que a mulher receberia após as mortes.

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva do casal, que acabou detido na segunda-feira (22). O caso segue em investigação na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga.

As defesas de Viviane e Carlos não foram encontradas para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

