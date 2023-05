Caso Vini Jr.: polícia espanhola prende torcedores por racismo e crime de ódio contra o brasileiro

A polícia espanhola informou, na manhã desta terça-feira (23), que prendeu sete torcedores acusados de racismo e crime de ódio contra o jogador brasileiro Vini Júnior. Três dos detidos vão responder por insultos racistas feitos no domingo (21), durante partida do Real Madrid contra o Valencia, e os outro quatro por simular o enforcamento de um boneco que usava uma camisa do atacante, em janeiro deste ano.

Conforme o site UOL, os jovens envolvidos no “enforcamento” têm entre 19 e 24 anos e são integrantes de torcidas organizadas do Atlético de Madrid. Na época, eles penduraram o boneco em um viaduto em frente ao campo de treinamento do Real Madrid e estenderam uma faixa que dizia: “Madrid odeia o Real”.

Quatro torcedores que simularam enforcamento de boneco que usava camisa de Vini Jr. foram presos na Espanha (Reprodução/@JanaDahoui)

O caso era investigado e, após as ofensas racistas sofridas no domingo pelo jogador, uma operação foi realizada. Assim, além dos torcedores do Atlético de Madrid, também acabaram presos três torcedores do Valência, identificados pela direção do próprio clube.

Em nota, o Valencia destacou que continua tentando identificar outros envolvidos no episódio racista e destacou que o objetivo é eliminar essa conduta entre seus torcedores.

“O clube reitera sua condenação mais enérgica e sua posição enfática contra o racismo e a violência em todas as suas formas e atuará com a mesma contundência com todas as pessoas identificadas, aplicando sua medida mais severa: os expulsando do estádio pelo resto da vida”, diz o comunicado.

“Não podemos tachar o Valencianismo como uma torcida racista. Não é verdade, pedimos respeito”, ressaltou o clube.

⚠️ÚLTIMA HORA⚠️



La @policia ha detenido hoy en #Valencia a 3 jóvenes por las conductas racistas ocurridas el pasado domingo en el encuentro entre el #ValenciaCF y el #RealMadrid



STOP #delitosdeodio pic.twitter.com/gKrJuuG7ZX — Policía Nacional (@policia) May 23, 2023

Insultos racistas durante jogo

O caso de racismo mais recente aconteceu no domingo (21), quando o Real Madrid enfrentava o Valencia no Estádio Mastalla, casa do adversário. O jogo chegou paralisado por cerca de oito minutos após insultos racistas e gritos de “macaco” ecoarem das arquibancadas.

O brasileiro ficou indignado e foi expulso ao se envolver em uma confusão. Ele chegou a ser contido por jogador adversário com um golpe de enforcamento.

Nas redes sociais, Vini Jr. manifestou sua revolta com o caso. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista”, escreveu.

“Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui”, desabafou o atacante.

O Ministério da Igualdade Racial (MIR) informou que acionará autoridades da Espanha para tomar providência. “Repudiamos mais uma agressão racista contra o Vini Jr Notificaremos as autoridades espanholas e a La Liga [Liga de futebol da Espanha]. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos para que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências”, diz uma nota da pasta divulgada nas redes sociais.

