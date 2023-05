Saiba quem é o surfista carioca que ganhou título de ‘venerável’ do Vaticano e pode virar santo

O médico, seminarista e surfista carioca Guido Vidal França Schäffer, que morreu em 2009, aos 34 anos, está mais perto de se tornar santo. No sábado (20), o Papa Francisco autorizou a promulgação de um decreto que reconhece as virtudes do brasileiro, que passou a ser um “venerável”. Esse é um título concedido aqueles que podem vir a ser canonizados e beatificados.

Guido Schäffer, que era natural de Volta Redonda (RJ), morava em Copacabana e morreu no dia 1º de maio de 2009, quando surfava perto do posto 11 da Praia do Recreio. Ele costumava frequentar o local, mas na ocasião uma prancha solta o atingiu na nuca, o que o fez desmaiar e ele acabou se afogando.

Ele cursou medicina na Faculdade Técnica Educacional Souza Marques, de 1993 a 1998, e fez residência em clínica médica na Santa Casa, de 1999 a 2001. Além disso, ele se formou em Filosofia (2002 a 2004) e Teologia (2006 e 2007) no Instituto de Filosofia e Teologia do Mosteiro de São Bento. Na época em que morreu, faltavam alguns meses para ele concluísse os estudos de teologia e pudesse seguir para a ordenação sacerdotal.

Enquanto seguia seus estudos, ele dividia seu tempo na organização de grupos de oração e ajudando pacientes com HIV no Hospital Evandro Chagas, da Fundação Osvaldo Cruz. Ele nunca deixou o surfe de lado e, além de entrar no mar para a prática do esporte, costumava dar aulas.

Quando morreu afogado, os conhecidos ficaram incrédulos, já que ele tinha muita experiência na água. Desde então, muitas pessoas atribuem milagres e curas a ele.

Um deles é o caso do cardiologista Bernardo Amorim, que teve o corpo paralisado por uma doença nervosa, mas conseguiu se recuperar muito antes do que os médicos esperavam. Segundo o site G1, a mãe dele disse que fez orações a Guido Schäffer.

Além disso, há o caso de uma freira que afirma ter se curado de diabetes e uma criança que sobreviveu a uma hipotermia. Todos eles são devotos do surfista.

Processo de beatificação

O brasileiro já é considerado pela Igreja Católica como um servo de Deus, que é o primeiro título que se recebe num processo de canonização. Agora, ele recebeu o título de “venerável”, que significa que viveu as virtudes cristãs de forma heroica.

O terceiro passo é o título de beato, concedido quando é comprovada a existência de algum milagre obtido pela intercessão. Por fim, é realizada a canonização.

