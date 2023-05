Influencer morre após ser baleada em tentativa de assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro

A influenciadora digital Luane Murta Jardim dos Santos Martins, de 30 anos, mais conhecida como Luanne Jardim, foi morta em uma tentativa de assalto no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite de domingo (21). De acordo com a Polícia Militar, ela levou um tiro no ombro, que acabou atingindo o coração. A mulher chegou a ser socorrida, mas já chegou sem vida ao hospital.

Conforme reportagem do jornal “Extra”, Luanne estava acompanhada pelo marido no carro da família, um Jeep Compass, quando o veículo foi abordado por criminosos na Rua Fernão Cardim, nas proximidades de uma alça de acesso para a Linha Amarela.

A influencer foi levada ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Não há informações se o marido dela chegou a ficar ferido.

Luanne, que morava na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, somava mais de 307 mil seguidores apenas no Instagram. Ela se definia como “ex-obesa”, pois perdeu 50 quilos, e ficou conhecida por motivar outras mulheres a emagrecer de forma saudável.

Nesta segunda-feira (22), um tio da influenciadora lamentou a morte dela. ”Minha sobrinha Luanne Jardim foi assassinada ontem à noite, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção a Av. Brasil! Não será só mais uma estatística e nem números!”, diz trecho da postagem de Uraniel Jardim.

LEIA TAMBÉM: