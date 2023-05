Grupo xamânico é acusado de usar veneno de sapo em rituais sem alertar participantes dos riscos

Substância alucinógena é encontrada na pele e no veneno do sapo Bufo Alvarius e é proibida no Brasil (Reprodução/Instituto Butantan)

A advogada Gabriela Augusta Silva, que mora em Goiânia, Goiás, denunciou um grupo xamânico por uso de uma substância extraída do veneno e da pele de um sapo durante os seus rituais, sem o devido aviso aos participantes sobre os riscos. Ela alega que sofreu uma série de problemas de saúde após inalar o alucinógeno conhecido como “bufo”, que é proibido no Brasil.

Em entrevista ao site G1, Gabriela relatou que, em outubro de 2021, procurou o Instituto de Vivências Xamânicas Xamanismo Sete Raios. Ela viajou até São Paulo, sede do grupo, para participar do ritual com o objetivo de aprofundar sua jornada espiritual. Na ocasião, ela inalou o veneno do sapo, mas não foi avisada sobre os riscos daquela substância. Ela relatou que perdeu a consciência por cerca de 30 minutos e, depois de acordar, passou a se sentir mal.

A advogada relatou, segundo a reportagem, que nunca tinha tido problemas de saúde mental, mas depois do ritual passou a enfrentar crises de pânico e de ansiedade, surtos psicóticos, pensamentos suicidas e problemas respiratórios. Ela chegou a ficar internada em um hospital neurológico e teve que fazer acompanhamento com psiquiatra, além do uso de remédios controlados. Só aí foi informada por um médico de que o veneno de sapo é proibido no país e os riscos da inalação da substância.

O advogado da mulher, Auro Jayme, explicou que entrou com uma ação de reparação de danos material e moral contra o instituto. O defensor afirma que o grupo pode ter cometido o crime de charlatanismo, pois promete uma “cura por um meio secreto e infalível”, além de praticar o curandeirismo, “pois prescreve, ministra ou aplica, habilmente a substância”.

“Eles manipulam pessoas, dão um tom de religiosidade nesses rituais e anunciam essas curas, inclusive através dessa substância proibida, que é o bufo”, afirma Jayme. ”Ao que tudo indica, essa substância ilícita vem do México. É preciso saber se ela de fato vem desse país, quem traz essa droga e como traz, porque a partir daí pode estar configurado tráfico internacional de drogas”, destacou o advogado.

“Bufo”

A substância em questão é encontrada na pele e no veneno do sapo Bufo Alvarius, que é comumente achado no México e no sudoeste dos Estados Unidos. De acordo com o Instituto Butantan, a droga se tornou popular nos últimos anos devido às características psicoativas e tem sido usada em cerimônias para supostamente tratar transtornos mentais, como depressão e ansiedade.

“As principais substâncias já identificadas que causam os efeitos psicodélicos são a bufotenina e a sua análoga 5-MeO-DMT, compostos da classe das triptaminas, que possuem estruturas semelhantes a neuromoduladores, como os hormônios melatonina e serotonina”, destacou.

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, do Ministério da Justiça, informou que “o uso de substâncias alucinógenas como a 5-MeO-DMT, retirada do sapo Bufo alvarius, é crime, uma vez que tal prática é proibida no país”.

No início de abril, a Polícia Civil de Goiás apreendeu a substância até então inédita no país. Ela estava enterrada no quintal da casa de um suposto líder espiritual em Pirenópolis (GO).

O que diz o grupo xamânico?

Ao G1, o Instituto Xamanismo Sete Raios afirmou que “jamais teve ou tem como objetivo incentivar ou promover o uso social ou terapêutico de substâncias ou, ainda, a substituição de práticas de saúde, tratando-se exclusividade de abordagem de caráter ritualística e religiosa, com finalidades espirituais”.

O instituto explicou que, no final do ano de 2019, recebeu a visita de um suposto líder espiritual que trouxe do México o 5-MeO-DMT e conduziu dois rituais com a substância na presença de integrantes do grupo. Na ocasião, os representantes “não tinham conhecimento da discussão acerca da legalidade do Bufo Alvarius no Brasil”.

Depois disso, o instituto nega ter feito o uso do “bufo” em qualquer ritual. No entanto, destacou que “alguns membros do Instituto, de forma independente, deram continuidade aos estudos e rituais individuais com o Bufo Alvarius” e que “esses rituais não tinham vinculação com as atividades do Instituto Xamanismo Sete Raios, tampouco com suas práticas religiosas”.

