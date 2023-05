Corpo de Madeleine McCann é procurado em lugar que já foram encontrados ossos

Mais uma operação do caso Madeleine McCann foi divulgada na mídia essa semana. Seu corpo será buscado na barragem do Arade, cerca de 40 quilómetros da Praia da Luz, local em que a menina de três anos foi vista pela última vez em 2007.

De acordo com o The Guardian, uma tenda foi montada no local e a equipe irá trabalhar durante dois dias a partir da terça-feira, 23 de maio de 2023.

Confira imagens da barragem do Arade a seguir:

Oficiais portugueses iniciaram o trabalho a pedido das autoridades alemãs com base nas acusações de que Christian Brückner, o pedófilo condenado e principal suspeito do desaparecimento de Madeleine, frequentava o local e tinha amigos nas proximidades.

Reprodução (Divulgação)

Buscas foram feitas neste local em 2008 e então os mergulhadores encontraram umas ossadas dentro de sacolas, mas elas seriam muito pequenas e foram identificadas como não humanas.

“Hoje, às 15h30, os mergulhadores encontraram um saco com ossos na barragem. Imediatamente, repassamos os ossos para a polícia, para que verificasse”, declararam na época.

As buscas foram organizadas pelo advogado português Marcos Aragão Correia, que financiou as operações com o apoio de uma empresa de construções.

De acordo com o G1, o advogado português tomou a iniciativa de organizar as buscas por considerar que a Polícia Judiciária de Portugal teria ignorado uma denúncia sobre a localização do corpo da menina.

Ele alegou que recebeu informações apontando que o corpo de Madeleine teria sido atirado na barragem dois dias depois do seu desaparecimento.

Correia afirma que fez a denúncia para as autoridades portuguesas, mas nunca foi contatado pela polícia. Os pais de Madeleine o acusaram de realizar as operações para se autopromover.

Agora, a polícia regressa para a barragem em busca de objetos que possam ter interesse para investigação ou afastar hipóteses fora da água.

