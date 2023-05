Adolescente filma momento em que foi estuprada por alemão: “Mandava usar salto alto e algema”

Empresário alemão Wolfgang Brog, de 75 anos, é acusado de abusar de menores no Amazonas (Reprodução/TV Globo)

Um esquema de exploração sexual de menores passou a ser investigado depois que uma adolescente de 15 anos conseguiu filmar o momento em que foi estuprada pelo empresário alemão Wolfgang Brog, de 75 anos, no Amazonas. O caso foi exibido pelo programa “Fantástico”, da TV Globo, no domingo (21). A garota relatou que era violentada desde que tinha 6 anos de idade. A mãe dela foi presa acusada de conivência no caso.

“Eu tinha 6 anos quando ele começou a passar a mão em mim e me abusar. Ele passava a mão em mim quando eu estava dormindo. Ficava com medo”, disse a vítima ao “Fantástico”.

“Ele mandava vestir saia, salto alto e algema. Ele botava em mim. Às vezes ficava até dolorido na minha mão, ficava com marca da algema”, lembrou a garota.

Adolescente de 15 anos conseguiu filmar estupro e denunciar alemão de 75 anos, no Amazonas (Reprodução/TV Globo)

A vítima, que ainda disse que foi obrigada a colocar piercings no rosto a mando do estuprador, só conseguiu se livrar dos abusos quando filmou um deles. Nas imagens exibidas na reportagem, ela apareceu acorrentada.

O caso foi denunciado à Polícia Civil em março deste ano. O vídeo gravado pela vítima serviu para que a corporação descobrisse um esquema de prostituição de crianças e adolescentes. Segundo a polícia, o alemão usava os rios da região para transportar outras menores de idade até a pousada Cheiro de Mato, que fica em uma região de mata de Manaus, no meio da floresta amazônica, onde cometia os crimes.

“Ele tinha uma embarcação privada, só para esse transporte”, declarou a delegada Joyce Coelho.

Ainda segundo a investigação, a mãe da adolescente era conivente com os abusos cometidos por Wolfgang. A mulher chegou a ser presa, mas foi solta depois em uma audiência de custódia. Na última quinta-feira (18), ela voltou a ser detida.

A polícia teve acesso a uma conversa no celular da mãe, que pediu dinheiro a Wolfgang para poder fugir. Em resposta, ele a culpou pelo vazamento das imagens.

“Esse vídeo nunca vai desaparecer. Esse vídeo vai me acompanhar o resto da minha vida. E por tua culpa. Porque tu espalhou pra todo mundo”, falou.

O que dizem os envolvidos?

Wolfgang viajou para a Alemanha no início de abril e é considerado foragido. Em mensagens enviadas ao “Fantástico”, ele se defendeu e negou abusar de menores.

“Não tem nenhuma prova sobre isso, tá? Eu nem sei de quem eles estão falando, que mulheres são essas.” Questionado sobre um possível retorno ao Brasil, o alemão disse: “É claro que eu quero voltar para o Brasil, mas nessa situação, no momento, é muito difícil.”

Já a defesa da mãe da jovem informou que ela é inocente e que os fatos serão devidamente esclarecidos na Justiça.

LEIA TAMBÉM: