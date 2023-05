Scarlett Johansson e Megan Fox cansadas de serem pressionadas a parecerem perfeitas: assim puseram um limite

Nós, mulheres sempre vivemos sob pressão de sermos perfeitas, seguindo padrões pouco reais impostos pela sociedade. Embora estejamos vivendo uma revolução em torno da aceitação dos corpos diversos, alguns ainda apontam que ter quilos a mais é um crime contra a estética. Isso nos faz sentir que somos pouco desejáveis e que nunca seremos suficientes.

Muitas famosas têm sido colocadas como exemplo a seguir por terem corpos considerados perfeitos, no entanto, elas mesmas abandonaram essa posição para defender que estão longe de serem assim, e é exatamente isso que faz todos os corpos serem bonitos. Também falaram dos efeitos negativos da pressão que a sociedade exerce sobre as mulheres para nos ver de certa maneira.

Recentemente, a atriz Megan Fox, considerada uma das mulheres mais bonitas da indústria, revelou uma verdade desconfortável que tem feito todos refletirem.

Megan Fox e seus filhos

Megan Fox está longe de se sentir perfeita.

A atriz falou sobre ter ‘dismorfia corporal’ e como é viver com o transtorno que a fez odiar sua imagem por tantos anos. Foi numa entrevista com a revista Sports Illustrated Swimsuit 2023 que ela informou que ainda lhe custa muito ver seu corpo de maneira positiva.

“Eu tenho distúrbio dismórfico corporal, nunca me vejo como me veem as outras pessoas. Nunca houve um momento em minha vida em que eu amei meu corpo, nunca, nunca”, desbafou.

E acrescentou: ““Eu tenho dismorfia corporal. Tenho muitas inseguranças profundas. Podemos olhar para alguém e pensar: ‘Essa pessoa é tão bonita. A vida dela deve ser tão fácil.’ Eles provavelmente não se sentem assim sobre si mesmos.”

Megan confessou que sua luta continua pois é "uma viagem interminável" aprender a amar a si mesma.

Transtorno Dismórfico Corporal é uma "condição de saúde mental na qual uma pessoa passa muito tempo se preocupando com defeitos em sua aparência" e esses chamados "defeitos" frequentemente passam despercebidos para os outros.

Megan Fox Atriz foi capa da revista Sports Illustrated Swimsuit (Sports Illustrated Swimsuit)

“Fotografar o traje de banho da Sports Illustrated definitivamente é muita pressão”, disse à mídia. “Tenho uma visão na minha cabeça que estou tentando alcançar, então veremos se isso me funciona (...) O que eu mais quero que as pessoas saibam é que sou uma alma genuína que espera pertencer a algo e não ter que viver sempre como um paria incompreendida”, acrescentou.

Com suas palavras, Megan está dando um passo importante na luta sobre como parar de pressionar as pessoas a ter um corpo perfeito, pois nunca se sabe quais batalhas cada um está enfrentando.

Scarlett Johansson também está cansada de ser pressionada.

Scarlett posicionou-se como uma das mulheres mais poderosas da indústria de entretenimento, igualando (e ultrapassando) seu salário com o dos seus colegas homens nas sagas de filmes da Marvel.

Não importa o quanto ela tenha demonstrado ser mais do que um corpo ou um rosto bonito, o mundo ainda fala sobre isso. É por isso que quando ela se mostrou naturalmente, surpreendeu a todos, pois, assim como muitas de nós, ela também tem estrias, celulite e um abdômen inchado.

Já foram várias as ocasiões em que a atriz foi captada em traje de banho, sendo criticada por não ter um abdômen perfeitamente plano. Scarlett também já não tem 20 anos, mas sim 38 anos e é mãe de dois filhos, portanto é lógico que o seu corpo tenha mudado e não há nada de errado com isso.