Salma Hayek chegou os 24 milhões de seguidores e celebrou com dança sensual: “Não deixou muito para a imaginação”

Não há dúvida de que Salma Hayek é uma das atrizes latinas que mais subiu na indústria de Hollywood. A mexicana que começou a atuar em novelas conseguiu dar um tremendo salto para a grande tela, posicionando-se como uma das artistas latino-americanas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Como era de se esperar, as diferentes produções nas quais ela participou validaram-na para conquistar o reconhecimento da indústria e, da mesma forma, o carinho de seus seguidores. Mas as conquistas da mexicana não ficaram restritas a Hollywood e também lhe serviram para aumentar sua comunidade nas redes sociais.

Tanto que recentemente a atriz alcançou 24 milhões de seguidores em sua conta do Instagram, um número consideravelmente grande, e ela decidiu comemorar com bastante desenvoltura. Através de um vídeo compartilhado em seu perfil, a mexicana mostrou o tamanho de sua alegria por ter chegado aos 24 milhões, como pelo aniversário de sua colega Samantha López.

Hayek aparece dançando uma das mais conhecidas canções de salsa do mundo, nada mais e nada menos que ‘Idilio’ de Willie Colón. No clipe, a latina mostrou seus melhores passos de dança para deleitar seus seguidores. A atriz estava vestida com uma bata e, pelo que parece, em uma sessão de beleza, pois usava separadores nos pés - usados ​​normalmente no momento de fazer a pedicure.

Entretanto, como usava uma bata que não estava tão ajustada ao seu busto como deveria, quando a mexicana dançava seus seios ficavam à mostra.

No entanto, Hakey parecia não ter percebido que seus seios saíram de seu roupão em várias ocasiões e continuou dançando e comemorando sua nova conquista nas redes sociais e também o aniversário de sua amiga. Para piorar, as assistentes que estavam arrumando a atriz também mostraram bastante alegria no vídeo e comemoravam junto a ela.