Dengue: especialista alerta que automedicação pode atrasar o diagnóstico e tratamento da doença

Ano vai, ano vem, e os casos de dengue continuam a gerar preocupação no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que 899,5 mil novos casos prováveis foram registrados no país até o fim de abril, o que representa um aumento de 30% na comparação com o mesmo período de 2022, quando foram 690,8 mil ocorrências. Além de prevenir a proliferação do transmissor, o mosquito Aedes aegypti, as pessoas devem ficar alertas com a automedicação, que pode prejudicar o diagnóstico e tratamento.

Em São Paulo, a prefeitura confirmou, no último dia 6, o segundo caso de morte por causa da dengue. A vítima foi uma mulher de 31 anos, que morava na Vila Medeiros, na Zona Norte, e faleceu em um hospital particular. A administração destacou que ela fez automedicação, o que retardou os sintomas da doença. Assim, quando buscou atendimento, já estava com complicações avançadas.

Já a primeira morte por dengue na Capital neste ano ocorreu em 24 de janeiro, mas as causas só foram confirmadas neste mês. A paciente era uma mulher de 47 anos, que tinha outras comorbidades. Ela começou a sentir os sintomas oito dias antes de falecer.

De acordo com o enfermeiro infectologista Milton Alves Monteiro Junior, coordenador do serviço de controle de infecção hospitalar do HSANP, a automedicação é um risco muito grande para quem pode estar com a doença.

“Evite a automedicação, pois, embora possa amenizar os sintomas, não trata a doença em si e pode agravar o quadro do paciente. Por isso, é fundamental o acompanhamento médico para um tratamento adequado”, ressalta.

Principais sintomas e tratamento

Junior explica que os sintomas da dengue incluem febre alta, dor de cabeça, dor nos olhos, dores musculares e nas articulações, náuseas e vômitos.

“Em casos mais graves, pode levar a complicações como a dengue hemorrágica, que pode ser fatal. Por isso, é importante que o paciente procure por atendimento médico assim que surgirem os primeiros sintomas da doença, pois, o diagnóstico tardio pode causar complicações”, comenta.

Ele acrescenta que o tratamento é baseado principalmente no alívio dos sintomas e no controle das complicações que podem surgir durante a doença.

“Não existe um tratamento específico para a dengue. Em casos mais leves, é tratada com repouso, hidratação e uso de medicamentos que aliviam a dor. Nos casos mais graves, é necessária a internação para monitoramento dos sinais do paciente e controle da evolução da doença”, acrescentou.

Cuidado com a água parada

Tão ou mais importante que a atenção aos sintomas, é a atenção à proliferação do mosquito. Para isso, o enfermeiro ressalta que é de extrema importância que a população adote medidas simples, como não deixar água acumulada em recipientes, pneus, garrafas e vasos de plantas, que podem servir de criadouros.

Ele também recomenda o uso de repelentes e telas nas janelas para evitar a picada do mosquito.