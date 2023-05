VÍDEO: Boi ataca multidão em desfile no interior de São Paulo Imagem: reprodução EPTV

Um boi avançou sobre a multidão em desfile de aniversário do município de Igarapava (SP). A cidade comemora na próxima segunda-feira (22) 181 anos.

De acordo com o G1, o acidente ocorrido na manhã deste sábado (20) deixou ao menos 10 pessoas feridas, entre elas uma mulher, ferida na cabeça, uma criança e uma idosa.

A comemoração acontecia na região central da cidade, na Avenida 22 de Maio. Todos os acidentados foram levados para a Santa Casa local e estão em estado estável.

Segundo a administração do município, o animal não fazia parte do desfile. Segundo a Prefeitura de Igarapava, o boi, que possuía condutor, “inesperadamente e desgovernado no meio da multidão que acompanhavam a cerimônia”. O animal foi controlado após o ocorrido.

Ainda de acordo com o texto, o animal se descontrolou em virtude de um cachorro que se aproximou.

Assista ao vídeo com o momento em que o animal ataca a multidão:

Três pessoas ficaram feridas depois que um boi invadiu o desfile cívico, durante a festa do aniversário de Igarapava, neste sábado (20).



As vítimas foram levadas para a Santa Casa da cidade.



O animal não fazia parte das comemorações.#CBNribeirão #NoArNaCBN 📻 pic.twitter.com/cp5JrPmkC5 — CBN Ribeirão (@cbnribeirao) May 20, 2023

