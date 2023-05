VÍDEO: Câmeras registraram agressão brutal que matou integrante da equipe de Péricles, em SP

Câmeras de segurança registraram a agressão que resultou na morte do iluminador Eduardo Wagner de Oliveira Santos, de 32 anos, conhecido como Wagner Patiara, que era integrante da equipe do cantor Péricles. As imagens mostram quando um homem o espancou brutalmente em um posto de combustíveis, em Mauá, no ABC Paulista, e ele ficou caído no chão, desacordado (veja abaixo). O autor foi identificado e preso.

ATENÇÃO - As cenas, divulgadas pelo jornal “O Tempo”, são fortes:

Integrante da equipe do cantor Péricles é morto a socos na Grande SP. Vídeo mostra momento em que Eduardo Wagner de Oliveira Santos, o Edu Pachará, sofre a agressão.



Saiba mais em https://t.co/XqWethfgMV pic.twitter.com/oi9JGiqCGe — O Tempo (@otempo) May 18, 2023

As agressões aconteceram na noite do último domingo (14). Testemunhas relataram à polícia que o iluminador chegou até a loja de conveniências do posto de combustíveis, aparentando estar embriagado, para comprar mais bebidas alcoólicas. No entanto, ele teria derrubado engradados de cerveja, se desentendido com outras pessoas que estavam no local e uma briga foi iniciada.

Patiara foi brutalmente agredido pelo homem, que fugiu em seguida. Uma funcionária da loja acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima. No entanto, ela sofreu um traumatismo cranioencefálico e não resistiu.

A polícia conseguiu identificar o autor e pediu a prisão temporária dele, o que foi aceito pela Justiça. Assim, ele acabou detido na quinta-feira (18). Conforme a corporação, ele foi identificado como Rodrigo Tito, de 35 anos, e atuava como segurança do posto de combustíveis aos finais de semana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as investigações sobre o caso continuam no 1º Distrito Policial de Mauá, mas, por enquanto, o suspeito deve responder pelo crime de lesão corporal seguida de morte.

A defesa de Tito não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Homenagem de Péricles

Nas redes sociais, o cantor Péricles fez uma homenagem à vítima.

“Siga em paz meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração, ficaram guardados em minha memória pra sempre. Deus te receba de braços abertos”, escreveu o artista.

LEIA TAMBÉM: