Joana Sanz denuncia ameaças que ela e suas amigas recebem pelas redes sociais

Desde que seu marido — o jogador brasileiro Dani Alves — foi preso, a modelo Joana Sanz tem passado maus bocados com o assédio da mídia e chegou a deixar Barcelona por algum tempo para ter um pouco de paz.

Suas redes sociais também foram vasculhadas com uma lupa e Joana chegou a anunciar que deixaria de postar em seu Instagram por algum tempo para preservar sua sanidade.

Passados cinco meses da prisão, a modelo agora denuncia mensagens de ódio que elas e suas amigas estão recebendo. Em um vídeo compartilhado em suas redes, Joana compartilha as mensagens de ódio que vem recebendo, algumas bastante ofensivas.

Entre algumas das mensagens compartilhadas pela modelo para mostrar o rancor de alguns haters, lê-se: “A Joana é uma put#”, “Já está com outro”, “Vadia”, entre outras.

A ex- mulher de Dani Alves garantiu que isso não vai ficar barato e prometeu acionar a Justiça: “Isso vai ser denunciado. Que escrevam isso para meus amigos é sério”, disse. Nas mensagens ainda é possível ver que alguns haters tentaram fazer chamada de vídeo diretamente com ela pelos aplicativos de mensagens.

Apesar de tudo isso estar mexendo com sua cabeça, Joana Sanz disse que pretende enfrentar tudo com a maior serenidade possível: “Percebi que, faça o que fizer, eles vão me perseguir. Bem, não vou continuar abaixando a cabeça. Não fiz nada”, disse por meio de sua conta no Instagram.

NOVA ESTRATÉGIA

Os advogados que defendem Dani Alves estão usando como nova estratégia para tentar libertar o jogador imagens das câmeras da boate onde, segundo a defesa, “se vê claramente dois adultos desenvolvendo um jogo erótico preliminar ao coito”.

A estratégia da defesa continua sendo reforçar a última declaração dada por Dani Alves de que não houve estupro e que o sexo foi consensual.